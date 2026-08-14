Asia Centralque está llamado a convertirse en la mayor arteria de transporte « China—Kirguistán—Uzbekistán » Se han revelado los procesos diplomáticos que estuvieron detrás del inicio de la construcción del ferrocarril.

El presidente de Kirguistán Sadyr Japarov contó por primera vez, en una entrevista detallada con el periodista Ali Toktakunov, cómo negoció personalmente con el presidente ruso Vladímir Putin y cuáles fueron las condiciones planteadas por Pekín para poner en marcha este megaproyecto.

« ¿Puede hacerlo? »: una tensa conversación con el embajador de China

Sadyr Japarov recuerda que, nada más llegar al poder en 2020, comenzó a impulsar la realización de este proyecto, que llevaba en el papel desde la disolución de la Unión Soviética:

« Llamé a mi despacho al entonces embajador de China, Du Dewen. Cuando nos quedamos solos en la sala, le dije: “Empecemos el proyecto. Preparemos el estudio de viabilidad y acordemos también las condiciones con Uzbekistán”. Sin embargo, el embajador me preguntó directamente: “¿Puede empezar esto? ¿Está en condiciones de hacerlo?”. Cuando respondí que era responsable de mi territorio, contestó: “Si Rusia no está de acuerdo, no podremos comenzar esta construcción. Usted está en el espacio euroasiático y es miembro de la OTSC”. »*.

Un vuelo especial a Moscú y el visto bueno de Putin

Tras conocer la postura de China, Japarov solicitó de inmediato reunirse con el líder ruso:

« Al día siguiente, Vladímir Putin aceptó recibirme. Volé solo a Moscú. Durante 35 o 40 minutos hablamos precisamente de este tema cara a cara y con mucha seriedad. Le expliqué: “Estamos atrapados en un callejón sin salida del transporte. Esta ruta nos es tan necesaria como el aire y el agua; solo así podremos respirar libremente”. Al final obtuve el consentimiento de Putin y, al regresar, les dije a nuestros socios chinos que comenzaran el trabajo. Es natural que las grandes potencias tengan en cuenta las opiniones de las demás ».

El ferrocarril: un nuevo « Kumtor » y 500 millones de dólares de beneficio neto anual

El jefe de Estado destacó que este megaproyecto es vital no solo para el tránsito internacional, sino también para la economía interna del país:

Ingresos netos: gracias al tránsito de mercancías a través de Kirguistán, el presupuesto estatal recibirá anualmente 400–500 millones de dólares de beneficio neto;

Una alternativa a los recursos: « Algún día se agotará la mina de oro de Kumtor. Este ferrocarril se convertirá en nuestro nuevo “Kumtor”. Es un proyecto que servirá durante milenios »;

Conectividad interna: El país saldrá de su aislamiento en materia de transporte: el traslado de mercancías entre el norte (Biskek) y el sur (Osh, Jalal-Abad) será considerablemente más barato y rápido.

Plazos de construcción y financiación

Según Japarov, es infundado el pánico creado artificialmente en torno a China por ciertos grupos y blogueros influenciados por fuerzas externas, ya que los especialistas regresarán a sus países una vez terminada la construcción.

El coste financiero del proyecto se estima en aproximadamente 1.000 millones de dólares :

si se atrae plenamente a los inversores y las fuentes de financiación internacionales, está previsto que las obras queden terminadas entre 2032 y 2035 ;

si el país actúa únicamente con sus propios medios, el proceso podría prolongarse hasta 2037.

El presidente subrayó que esto requeriría nuevamente una gran cantidad de fondos y estimó la necesidad en aproximadamente 1.000 millones de dólares También señaló que esta cifra es todavía aproximada.

Grandes expectativas para un proyecto que conectará a tres países

El ferrocarril China—Kirguistán—Uzbekistán está considerado uno de los mayores proyectos de infraestructura capaces de transformar el mapa del transporte regional.

Sin embargo, las palabras de Japarov muestran que detrás del proyecto no solo había cálculos económicos, sino también grandes acuerdos geopolíticos .

El aspecto más llamativo es este: según el líder kirguís, para llevar a la fase práctica un proyecto debatido durante años tuvo que viajar a Moscú después de negociar con Pekín y hablar personalmente con Vladímir Putin.

Ahora la principal pregunta es otra: ¿se completará la construcción dentro de los plazos previstos y, como afirma Japarov, podrá el ferrocarril convertirse realmente en un « nuevo Kumtor » para Kirguistán?

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