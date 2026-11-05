Escándalo por una estatua encargada para la presidencia de Tashiyev que no fue pagada

·4·Mundo
Escándalo por una estatua encargada para la presidencia de Tashiyev que no fue pagada

En Kirguistán, un conflicto financiero y político inesperado estalló en torno a una inmensa estatua histórica dedicada a la posible presidencia de Kamchibek Tashiyev, exjefe del Comité Estatal de Seguridad Nacional (GKNB). El famoso escultor apeló al actual jefe de Estado en busca de ayuda, tras no recibir los millones prometidos por su trabajo y gastos.

24.kg según información de la agencia de noticias, el incidente se reveló durante una reunión pública del presidente Sadyr Japarovcon los habitantes de la región de Talas.

« Queríamos regalarla cuando fuera presidente »: una deuda de 5,4 millones de soms

En la reunión en Talas, el escultor Almaz Ukuyev tomó la palabra para explicar que el empresario que hizo el pedido lo engañó y que no puede cobrar lo que le deben:

  • Pedido realizado: El escultor fabricó y entregó una magnífica estatua de Ko'kum-biy, famoso estadista del siglo XVII;

  • Millones impagos: El empresario Abdildabek Kuchorbaev aún no ha pagado los 5,4 millones de soms acordados por la estatua;

  • Parentesco y plan: Al explicar la situación a Japarov, el escultor reveló que el cliente, Kuchorbaev, es en realidad pariente del exjefe del GKNB, Kamchibek Tashiyev. Le dijo al escultor: « Haz la estatua de Ko'kum-biy, Tashiyev será presidente pronto, se la regalaré », declaró. Sin embargo, como la presidencia esperada no ocurrió, el pago nunca se realizó.

Sadyr Japarovreacciona: « ¿No es vergonzoso? »

El presidente Sadyr Japarov escuchó los detalles de este escandaloso caso con una sonrisa sincera y condenó firmemente el comportamiento del cliente:

  • Exigencia de justicia: « Si hizo el pedido y la estatua fue realizada y entregada, ¿por qué no paga? El hombre gastó dinero y trabajó, pero no le pagan. ¿No es vergonzoso? » dijo el jefe de Estado;

  • Instrucción oficial: El presidente dio instrucciones precisas a las fuerzas del orden y a los responsables para asegurar el reembolso total de los 5,4 millones de soms adeudados al escultor.

¿Quién es Ko'kum-biy y por qué esa estatua?

Según fuentes históricas, Ko'kum-biy es uno de los grandes estadistas kirguisos que vivió en el siglo XVII. Se informó que la iniciativa de crear esta estatua fue impulsada por miembros del clan al que pertenecen tanto Ko'kum-biy como Kamchibek Tashiyev.

En los círculos políticos y públicos de la región, este evento se discute ampliamente como un caso curioso relacionado con las ambiciones de poder.

KirguistánSadyr JaparovKamchibek TashiyevKo'kum-biyPolítica
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Iniciativa radical de Sadyr Japarov: Kirguistán quiere prohibir las bebidas energéticasIniciativa radical de Sadyr Japarov: Kirguistán quiere prohibir las bebidas energéticasAyer 15:14Kirguistán eliminará sus provincias y distritos para crear más de 20 «aymaks»Kirguistán eliminará sus provincias y distritos para crear más de 20 «aymaks»28 octubre 23:48Sadir Japarov libera a un prisionero que quería donar su riñón a su hermano gravemente enfermoSadir Japarov libera a un prisionero que quería donar su riñón a su hermano gravemente enfermo26 octubre 13:03¿Cómo respondió el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, a un ciudadano que no pudo obtener una audiencia?¿Cómo respondió el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, a un ciudadano que no pudo obtener una audiencia?23 octubre 16:05« Fui solo a ver a Putin »: Sadyr Japarov revela detalles sorprendentes« Fui solo a ver a Putin »: Sadyr Japarov revela detalles sorprendentes14 agosto 21:49Kirguistán prohíbe la cremación de personas fallecidasKirguistán prohíbe la cremación de personas fallecidas4 agosto 18:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol