Escándalo por una estatua encargada para la presidencia de Tashiyev que no fue pagada

En Kirguistán, un conflicto financiero y político inesperado estalló en torno a una inmensa estatua histórica dedicada a la posible presidencia de Kamchibek Tashiyev, exjefe del Comité Estatal de Seguridad Nacional (GKNB). El famoso escultor apeló al actual jefe de Estado en busca de ayuda, tras no recibir los millones prometidos por su trabajo y gastos.

24.kg según información de la agencia de noticias, el incidente se reveló durante una reunión pública del presidente Sadyr Japarovcon los habitantes de la región de Talas.

« Queríamos regalarla cuando fuera presidente »: una deuda de 5,4 millones de soms

En la reunión en Talas, el escultor Almaz Ukuyev tomó la palabra para explicar que el empresario que hizo el pedido lo engañó y que no puede cobrar lo que le deben:

Pedido realizado: El escultor fabricó y entregó una magnífica estatua de Ko'kum-biy, famoso estadista del siglo XVII;

Millones impagos: El empresario Abdildabek Kuchorbaev aún no ha pagado los 5,4 millones de soms acordados por la estatua;

Parentesco y plan: Al explicar la situación a Japarov, el escultor reveló que el cliente, Kuchorbaev, es en realidad pariente del exjefe del GKNB, Kamchibek Tashiyev. Le dijo al escultor: « Haz la estatua de Ko'kum-biy, Tashiyev será presidente pronto, se la regalaré », declaró. Sin embargo, como la presidencia esperada no ocurrió, el pago nunca se realizó.

Sadyr Japarovreacciona: « ¿No es vergonzoso? »

El presidente Sadyr Japarov escuchó los detalles de este escandaloso caso con una sonrisa sincera y condenó firmemente el comportamiento del cliente:

Exigencia de justicia: « Si hizo el pedido y la estatua fue realizada y entregada, ¿por qué no paga? El hombre gastó dinero y trabajó, pero no le pagan. ¿No es vergonzoso? » dijo el jefe de Estado;

Instrucción oficial: El presidente dio instrucciones precisas a las fuerzas del orden y a los responsables para asegurar el reembolso total de los 5,4 millones de soms adeudados al escultor.

¿Quién es Ko'kum-biy y por qué esa estatua?

Según fuentes históricas, Ko'kum-biy es uno de los grandes estadistas kirguisos que vivió en el siglo XVII. Se informó que la iniciativa de crear esta estatua fue impulsada por miembros del clan al que pertenecen tanto Ko'kum-biy como Kamchibek Tashiyev.

En los círculos políticos y públicos de la región, este evento se discute ampliamente como un caso curioso relacionado con las ambiciones de poder.