Sadir Japarov libera a un prisionero que quería donar su riñón a su hermano gravemente enfermo

El presidente de Kirguistán Sadir Japarov durante una reunión abierta con los habitantes del distrito de Aksy en la región de Jalal-Abad, ordenó el indulto de un prisionero dispuesto a donar su riñón a su hermano gravemente enfermo. El jefe de Estado anunció que tomaría el control personal del caso para liberar al recluso en el plazo de un mes y acelerar la operación necesaria.

Durante la reunión, un ciudadano residente en la ciudad de Kerben, Rustam Gapurov se dirigió directamente al presidente para contarle la tragedia familiar y el sacrificio de su hermano menor.

« Mi hermano está listo para darme su riñón »: la petición de Rustam Gapurov

En el diálogo sincero entre el ciudadano y el presidente, se expusieron los aspectos críticos de la situación:

Enfermedad crónica y hemodiálisis: Rustam Gapurov explicó que recibe hemodiálisis cada dos días debido a una insuficiencia renal crónica y que la única forma de salvar su vida es un trasplante urgente;

7 años de condena cumplidos de 10: El hermano del solicitante fue condenado en la Federación Rusa, cumplió 7 años de prisión, fue extraditado a Kirguistán este año y le quedan 3 años por cumplir;

Imposible ser donante desde la cárcel: El hermano estaba totalmente dispuesto a donar su riñón para salvar la vida de su hermano mayor, pero su condición de recluso impedía realizar la compleja intervención quirúrgica.

Del presidente: solución rápida y trasplante gratuito

Tras escuchar la petición, Sadir Japarov encontró inmediatamente una solución positiva y declaró que los gastos del trasplante también serían cubiertos:

« Lo liberaremos en un mes »: « Si tu hermano ha cumplido 7 años, significa que ya ha cumplido la mayor parte de la condena. Escriban una solicitud de indulto inmediata, lo liberaremos en un mes. Tomaré este asunto bajo mi control personal », subrayó el jefe de Estado;

Operación gratuita a cargo del Estado: El presidente señaló que la operación no requeriría grandes fondos: la cirugía de trasplante de riñón se realizará de forma gratuita en Biskek y los gastos, de unos 7 000 a 8 000 dólares, serán cubiertos íntegramente por el presupuesto estatal;

Importancia de la hemodiálisis y la donación: Japarov en Kirguistán recordó que el número de pacientes que reciben hemodiálisis ha llegado a 4 500 y que el Estado destina 15 000 dólares al año por paciente, añadiendo que los casos en los que los familiares se convierten en donantes no solo salvan vidas, sino que también alivian enormemente el sistema de salud pública.

Gracias a esta decisión humanitaria del presidente, se hizo posible salvar la vida de un ciudadano en estado crítico y ofrecer una nueva oportunidad a la familia mediante el regreso del miembro liberado.