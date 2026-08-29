Primera extirpación de un tumor cerebral asistida por IA

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Primera extirpación de un tumor cerebral asistida por IA

En el Reino Unido, por primera vez en el mundo, se realizó una cirugía cerebral con la ayuda en tiempo real de la inteligencia artificial. La nueva tecnología permitió a los cirujanos identificar con mayor precisión los vasos sanguíneos y nervios críticos durante la operación, facilitando una extirpación más segura del tumor. Así lo informó la BBC.

Se señala que Rhys Hibbert, un padre de dos hijos de 48 años de Bedfordshire, fue operado en el University College Hospital de Londres. Los médicos destacaron que, de no haberse extirpado el tumor a tiempo, el paciente podría haber perdido la visión.

A Hibbert se le detectó un tumor benigno de 11 milímetros en la glándula pituitaria. Situada en la base del cerebro, esta glándula produce hormonas vitales que regulan el crecimiento, el metabolismo, la presión arterial y la temperatura corporal.

Sin embargo, la ubicación del tumor complicó la operación. Se encontraba muy cerca de las arterias carótidas, que suministran sangre al cerebro, y de los nervios ópticos, responsables de la visión.

Con el tiempo, el tumor comenzó a presionar los nervios ópticos, reduciendo la visión periférica de Hibbert. Por ello, los médicos decidieron no retrasar la intervención.

Durante la operación, los cirujanos llegaron a la base del cerebro a través de la nariz utilizando un endoscopio, un dispositivo con una cámara delgada. Pero como el tumor estaba detrás de capas óseas y la duramadre, se requirió una extracción cuidadosa.

Fue precisamente en este proceso donde la inteligencia artificial ayudó a los cirujanos. La IA analizó el video en vivo de la operación, rastreó los instrumentos quirúrgicos y marcó las áreas probables donde se encontraban los vasos sanguíneos y los nervios.

Como resultado, el sistema ayudó a los especialistas a determinar dónde era más seguro retirar el tumor. Es decir, la inteligencia artificial no reemplazó al cirujano, sino que le proporcionó información adicional importante durante la cirugía.

Los investigadores entrenaron este sistema de IA basándose en videos de cientos de operaciones de extirpación de tumores hipofisarios. Los expertos marcaron los vasos sanguíneos y nervios en los videos, enseñando a la IA a reconocer estructuras cerebrales importantes.

Uno de los cirujanos, el profesor Hani Marcus, afirmó que el sistema de IA ha sido entrenado con más datos quirúrgicos de los que muchos especialistas podrían ver en toda su carrera.

Destacó que dicha tecnología puede actuar como un «segundo par de ojos expertos» para el cirujano. Esto podría ayudar a reducir los riesgos quirúrgicos, especialmente en áreas tan complejas y delicadas como el cerebro.

Los especialistas consideran este resultado como un paso importante que amplía las posibilidades de utilizar la inteligencia artificial en la neurocirugía.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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