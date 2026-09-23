Científicos trasplantaron tejido cerebral humano al cerebro de ratones

Científicos de la Universidad de Stanford lograron cultivar tejido cerebral humano en ratones y conectarlo con su sistema nervioso. El estudio fue publicado el 16 de septiembre en la revista Nature.

Para ello, los investigadores utilizaron ratones modificados genéticamente para que una gran parte de su cerebro, específicamente la corteza cerebral, no se desarrollara. Luego, les trasplantaron organoides corticales —pequeñas estructuras autoorganizadas de tejido cerebral humano cultivadas en laboratorio a partir de células madre humanas.

Como resultado, el tejido humano sobrevivió y se desarrolló activamente en el cerebro del ratón. Según el estudio, dos o tres meses después del trasplante, el tejido humano se expandió casi cinco veces, ocupando más del 90 % del área cerebral vacía. Las neuronas humanas se conectaron con las células nerviosas del ratón, llegando incluso a la médula espinal a través de fibras nerviosas.

Los investigadores señalan que este método ofrece nuevas oportunidades para estudiar el desarrollo del cerebro humano y las enfermedades neurológicas que surgen antes del nacimiento. En el futuro, estos modelos podrían ayudar a estudiar los mecanismos y probar tratamientos para enfermedades como el autismo, la parálisis cerebral, la esquizofrenia y la epilepsia.

El experimento también plantea cuestiones éticas. Se debate, por ejemplo, si las capacidades cognitivas del animal podrían cambiar al trasplantar tejido cerebral humano. Sin embargo, en el experimento actual, no se encontraron pruebas de que los ratones desarrollaran una conciencia o pensamiento complejo similar al humano. Durante el estudio, su comportamiento no difirió significativamente del de los ratones comunes.

Los científicos destacan que este nuevo modelo es importante porque permite estudiar el cerebro humano dentro de un organismo vivo, en interacción con sus vasos sanguíneos y su sistema nervioso.