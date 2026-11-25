Médicos indios corrigieron quirúrgicamente una grave malformación congénita de la columna vertebral de un bebé aún no nacido mientras permanecía en el útero. Esta compleja intervención de seis horas fue registrada como un avance significativo en la cirugía prenatal.

La operación se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2026 en el Instituto de Ciencias Médicas de toda la India (AIIMS) en Nueva Delhi, en un feto de 25 semanas de gestación. Según el hospital, es la primera vez en la India que se corrige este tipo específico de malformación mediante cirugía abierta.

Más de 30 especialistas, incluidos cirujanos, anestesiólogos, obstetras, neonatólogos y enfermeras, participaron en la compleja operación. El equipo médico se preparó durante más de cinco semanas.

¿Qué malformación se detectó en el feto?

Los exámenes revelaron que el bebé padecía una forma grave de espina bífida llamada mielomeningocele.

La espina bífida ocurre cuando las estructuras que forman la columna vertebral y la médula espinal no se cierran completamente en las primeras etapas del embarazo. En el caso del mielomeningocele, los tejidos de la médula espinal y las membranas que los rodean sobresalen a través de una abertura en la columna.

Esta condición puede causar daños en los tejidos nerviosos. Como resultado, existe la posibilidad de que el niño sufra debilidad o parálisis en las piernas, así como problemas de control de la vejiga y los intestinos después del nacimiento. En algunos casos, también puede desarrollarse hidrocefalia, una acumulación de líquido en el cerebro.

¿Cómo se realizó la cirugía?

Antes de la operación, se realizaron exámenes de imagen para localizar con precisión la malformación en la columna del feto. Posteriormente, cada paso de la cirugía fue planificado meticulosamente.

Durante la operación, se abrieron cuidadosamente la pared abdominal y el útero de la madre para acceder a la zona dañada en la espalda del feto. Un aspecto clave es que el bebé no fue extraído completamente del útero; fue operado mientras permanecía dentro.

Los cirujanos utilizaron un microscopio para proteger los tejidos nerviosos expuestos. Además, la malformación de la columna se cerró utilizando capas de tejido adecuadas. Durante el proceso, se utilizó una ecografía para monitorear el estado del feto.

Esta operación de seis horas demuestra que las capacidades de la cirugía fetal en la India están en expansión.