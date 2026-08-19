En Singapur, un hombre agredió a un anciano que acarició la cabeza de su hija

En Singapur se abrió una investigación después de que un hombre de 40 años agrediera a un hombre de 73 que había acariciado la cabeza de su hija, haciéndolo caer al suelo.

El incidente ocurrió en la zona de restauración de un centro comercial. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al anciano pasando junto a la niña y acariciándole la cabeza, tras lo cual la madre lo detuvo. Después, el padre de la niña discutió con el anciano, lo sujetó del brazo y lo tiró al suelo.

Según fuentes locales, la víctima es un hombre llamado Yeo Song Hun, quien lleva casi 40 años administrando una cafetería en ese centro comercial. Explicó que acarició la cabeza de la niña para mostrarle afecto, ya que le pareció adorable. Sin embargo, el padre de la menor interpretó el gesto de otra manera.

Después del incidente, el anciano acudió al médico debido a un fuerte dolor de espalda. Su familia informó que Yeo ya sufría lesiones en las piernas y la cadera.

Las autoridades investigan el incidente. El agresor ha sido identificado y su futuro se decidirá según los resultados de la investigación.