Un ghanés de 28 años se entierra vivo en un ataúd durante 3 días para atraer la riqueza

Un ciudadano ghanés de 28 años habría llevado a cabo un ritual inusual con el objetivo de atraer dinero y riqueza, permaneciendo dentro de un ataúd en un cementerio durante tres días. Así lo informó el medio «My Joy Online».

El extraño suceso fue descubierto después de que un cazador local viera un ataúd abandonado en el cementerio durante un paseo. Sus perros corrieron hacia el ataúd y actuaron de forma insistente. Sospechando, el hombre supuso que alguien podría estar dentro.

El cazador se acercó al ataúd e instó a la persona del interior a salir. Tras amenazar con usar su arma, un hombre salió del ataúd. Resultó ser el dueño de una farmacia local.

Poco después, un curandero que recolectaba plantas medicinales pasó por el lugar. Juntos llevaron al hombre a la aldea. La noticia de este inusual incidente se difundió rápidamente y un gran grupo de residentes se reunió para conocer los detalles. Algunos ciudadanos sugirieron llamar a la policía para esclarecer la situación.

Según las primeras hipótesis, el hombre permaneció tres días en el ataúd con la esperanza de atraer riqueza como parte de un antiguo ritual. Posteriormente, fue entregado a las fuerzas del orden para determinar todos los detalles del incidente.