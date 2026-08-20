Las uzbekas luchan por el Mundial: ya se conocen sus rivales

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Las uzbekas luchan por el Mundial: ya se conocen sus rivales

La FIFA realizó el sorteo de la fase preliminar del torneo de repechaje intercontinental para el Mundial femenino de 2027. Ya se conocen los rivales de la selección femenina de Uzbekistán, que busca una clasificación histórica. ¿Qué fases deberá superar para llegar al Mundial y cuál será el formato de la competición?

Fase preliminar: rivales y calendario

Según el resultado del sorteo, Uzbekistán se enfrentará a Papúa Nueva Guinea, Ghana y Sudáfrica en los partidos preliminares de clasificación rumbo al Mundial. Esta fase se disputará en noviembre y diciembre de 2026 en una sede centralizada. Las 2 mejores selecciones de las 4 participantes avanzarán a la fase final decisiva.

Sistema de clasificación para el Mundial femenino de 2027

Fase

Periodo

Participantes y formato

Clasificación para el Mundial

Repechaje preliminar

Noviembre–diciembre de 2026

Uzbekistán, Papúa Nueva Guinea, Ghana, Sudáfrica (torneo centralizado)

Las 2 mejores selecciones avanzan a la final decisiva

Repechaje decisivo

Febrero de 2027

2 selecciones de la fase preliminar + CONCACAF (2), CONMEBOL (1), UEFA (1) — 6 selecciones en total

las ganadoras de las 3 rutas 3 selecciones obtendrán el boleto al Mundial

Mundial (fase final)

Del 24 de junio al 25 de julio de 2027

Brasil en los campos brasileños

Las mejores selecciones femeninas del mundo

Las uzbekas luchan por el Mundial: ya se conocen sus rivales

Formato de la fase final del repechaje

La fase final del repechaje, que se disputará en febrero de 2027, contará con 6 selecciones nacionales:

  • Clasificadas desde la fase preliminar 2 selecciones

  • de Norteamérica y Centroamérica (CONCACAF) — 2 selecciones

  • de Sudamérica (CONMEBOL) — 1 selección

  • de Europa (UEFA) — 1 selección

Estas 6 selecciones se dividirán mediante sorteo en 3 rutas o emparejamientos independientes. En cada ruta se jugará una final decisiva y las 3 selecciones vencedoras conseguirán los últimos boletos para el Mundial que se celebrará en Brasil.

¿Creen que la selección femenina de Uzbekistán podrá superar a rivales fuertes como Ghana y Sudáfrica y lograr la histórica clasificación al Mundial de Brasil?

¡Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan de inmediato esta importante buena noticia con los aficionados al fútbol uzbeko!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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