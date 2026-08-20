Las uzbekas luchan por el Mundial: ya se conocen sus rivales
La FIFA realizó el sorteo de la fase preliminar del torneo de repechaje intercontinental para el Mundial femenino de 2027. Ya se conocen los rivales de la selección femenina de Uzbekistán, que busca una clasificación histórica. ¿Qué fases deberá superar para llegar al Mundial y cuál será el formato de la competición?
Fase preliminar: rivales y calendario
Según el resultado del sorteo, Uzbekistán se enfrentará a Papúa Nueva Guinea, Ghana y Sudáfrica en los partidos preliminares de clasificación rumbo al Mundial. Esta fase se disputará en noviembre y diciembre de 2026 en una sede centralizada. Las 2 mejores selecciones de las 4 participantes avanzarán a la fase final decisiva.
Sistema de clasificación para el Mundial femenino de 2027
Fase
Periodo
Participantes y formato
Clasificación para el Mundial
Repechaje preliminar
Noviembre–diciembre de 2026
Uzbekistán, Papúa Nueva Guinea, Ghana, Sudáfrica (torneo centralizado)
Las 2 mejores selecciones avanzan a la final decisiva
Repechaje decisivo
Febrero de 2027
2 selecciones de la fase preliminar + CONCACAF (2), CONMEBOL (1), UEFA (1) — 6 selecciones en total
las ganadoras de las 3 rutas 3 selecciones obtendrán el boleto al Mundial
Mundial (fase final)
Del 24 de junio al 25 de julio de 2027
Brasil en los campos brasileños
Las mejores selecciones femeninas del mundo
Formato de la fase final del repechaje
La fase final del repechaje, que se disputará en febrero de 2027, contará con 6 selecciones nacionales:
Clasificadas desde la fase preliminar 2 selecciones
de Norteamérica y Centroamérica (CONCACAF) — 2 selecciones
de Sudamérica (CONMEBOL) — 1 selección
de Europa (UEFA) — 1 selección
Estas 6 selecciones se dividirán mediante sorteo en 3 rutas o emparejamientos independientes. En cada ruta se jugará una final decisiva y las 3 selecciones vencedoras conseguirán los últimos boletos para el Mundial que se celebrará en Brasil.
¿Creen que la selección femenina de Uzbekistán podrá superar a rivales fuertes como Ghana y Sudáfrica y lograr la histórica clasificación al Mundial de Brasil?
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