Las uzbekas luchan por el Mundial: ya se conocen sus rivales

La FIFA realizó el sorteo de la fase preliminar del torneo de repechaje intercontinental para el Mundial femenino de 2027. Ya se conocen los rivales de la selección femenina de Uzbekistán, que busca una clasificación histórica. ¿Qué fases deberá superar para llegar al Mundial y cuál será el formato de la competición?

Fase preliminar: rivales y calendario

Según el resultado del sorteo, Uzbekistán se enfrentará a Papúa Nueva Guinea, Ghana y Sudáfrica en los partidos preliminares de clasificación rumbo al Mundial. Esta fase se disputará en noviembre y diciembre de 2026 en una sede centralizada. Las 2 mejores selecciones de las 4 participantes avanzarán a la fase final decisiva.

Sistema de clasificación para el Mundial femenino de 2027

Fase Periodo Participantes y formato Clasificación para el Mundial Repechaje preliminar Noviembre–diciembre de 2026 Uzbekistán, Papúa Nueva Guinea, Ghana, Sudáfrica (torneo centralizado) Las 2 mejores selecciones avanzan a la final decisiva Repechaje decisivo Febrero de 2027 2 selecciones de la fase preliminar + CONCACAF (2), CONMEBOL (1), UEFA (1) — 6 selecciones en total las ganadoras de las 3 rutas 3 selecciones obtendrán el boleto al Mundial Mundial (fase final) Del 24 de junio al 25 de julio de 2027 Brasil en los campos brasileños Las mejores selecciones femeninas del mundo

Formato de la fase final del repechaje

La fase final del repechaje, que se disputará en febrero de 2027, contará con 6 selecciones nacionales:

Clasificadas desde la fase preliminar 2 selecciones

de Norteamérica y Centroamérica ( CONCACAF ) — 2 selecciones

de Sudamérica ( CONMEBOL ) — 1 selección

de Europa (UEFA) — 1 selección

Estas 6 selecciones se dividirán mediante sorteo en 3 rutas o emparejamientos independientes. En cada ruta se jugará una final decisiva y las 3 selecciones vencedoras conseguirán los últimos boletos para el Mundial que se celebrará en Brasil.

¿Creen que la selección femenina de Uzbekistán podrá superar a rivales fuertes como Ghana y Sudáfrica y lograr la histórica clasificación al Mundial de Brasil?

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