Los esfuerzos de años de los líderes europeos por mantener a Rusia en el aislamiento internacional se enfrentan a la política pragmática de la Casa Blanca, que busca reconfigurar radicalmente el sistema de seguridad global. Según informa el diario británico The Telegraph, citando círculos diplomáticos en Bruselas y Londres, el presidente estadounidense Donald Trump se prepara para cerrar un «doble acuerdo» de gran alcance con el presidente ruso Vladímir Putin, pasando por alto totalmente la opinión de Kiev y la Unión Europea. Ucrania y el estrecho de Ormuz: el gran intercambio geopolítico de Trump Según los informes, el plan que prepara Washington contempla resolver simultáneamente dos grandes problemas globales: detener el conflicto en Ucrania y abrir completamente la navegación en el estrecho de Ormuz, estratégico para el transporte de petróleo. Donald Trump admitió abiertamente desde el Despacho Oval que los parámetros de este futuro acuerdo abarcarían toda la arquitectura de seguridad europea.

Esta declaración ha provocado una verdadera onda de choque política en las capitales europeas. Actualmente, los líderes de la UE intentan desesperadamente encontrar un negociador único y autorizado para asistir a la ronda cerrada que tendrá lugar en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Direcciones del acuerdo Plan de Washington (Trump) Preocupaciones de la UE y Londres Posición firme de Moscú Cuestión de Ucrania Congelación rápida de la situación en el frente y fin de las hostilidades Ignorar la opinión de Kiev y la UE, pérdida de subjetividad Condición de reconocer las nuevas realidades sobre el terreno Estrecho de Ormuz Levantamiento del bloqueo marítimo y reducción de los precios de la energía Transferencia de las rutas comerciales globales al control de terceros países Protección total de los intereses estratégicos Seguridad europea Nuevo equilibrio mediante un intercambio geopolítico transaccional Resolución de la seguridad del continente por parte de Washington y Moscú Obtención incondicional de garantías de seguridad soberanas Espacio de negociación En Abu Dabi reuniones cerradas y de círculo reducido La exclusión de Europa de la mesa de negociaciones Aceptación solo de un diálogo que produzca resultados prácticos «Detrás de las preocupaciones de los medios británicos y europeos sobre una «conspiración a espaldas de Europa» yace el miedo de la élite política occidental a perder su influencia como actor independiente que toma decisiones. Washington está pasando a un formato de trueque geopolítico clásico». Vuelta a la realidad: ¿qué tan factible es el acuerdo? A pesar de las declaraciones sensacionalistas de The Telegraph, los analistas dudan seriamente de la capacidad de EE. UU. para «redibujar el mapa del continente en pocos movimientos». La diplomacia estadounidense suele exagerar las posibilidades de transacciones al estilo empresarial.