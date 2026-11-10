En Almaty, un hombre rescata a un cachorro que cayó al río mientras caminaba con su hija (video)

En Almaty, Kazajistán, un hombre que paseaba con su hija pequeña corrió para salvar a un cachorro que había caído al río. El video, que muestra al hombre sin dudar un segundo para inclinarse y rescatar al animal del agua, se ha vuelto viral en las redes sociales.

Según medios locales, el incidente ocurrió el 9 de noviembre alrededor de las 08:15 de la mañana, cerca del complejo residencial River City, junto al lago Sayran. Mientras caminaba con su hija, el hombre vio al cachorro en el agua y se apresuró a rescatarlo.

El suceso fue grabado por un testigo presencial. La autora del video comentó que vio al hombre caminando con su hija pequeña. Mientras él corría para salvar al cachorro, la niña fue cuidada por la amiga de la mujer que grababa.

La mujer que publicó el video desea encontrar al héroe para agradecerle por salvar la vida del animal. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del hombre.

Estas imágenes han provocado una cálida reacción entre los usuarios de las redes sociales. Muchos elogiaron la ayuda desinteresada del hombre, destacando su humanidad y amor por los animales.