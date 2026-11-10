Los demócratas en el Congreso inician una investigación contra el imperio de Elon Musk

Después de que el Partido Demócrata obtuviera la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., Elon Musk, el hombre más rico del mundo, se enfrenta a la mayor presión política en la historia de su imperio tecnológico y financiero. Según Axios, los demócratas se preparan para iniciar investigaciones oficiales a gran escala sobre las actividades de Musk en el departamento DOGE, sus vínculos con Rusia y el sistema Starshield.

Una derrota electoral de 475 millones de dólares

Según Forbes, Elon Musk, cuya fortuna se estima en 896 mil millones de dólares, se convirtió en el principal donante del Partido Republicano en estas elecciones, invirtiendo más de 475 millones de dólares en la campaña. Sin embargo, según un análisis de Wired, más del 99 % de los candidatos apoyados por el multimillonario sufrieron una derrota absoluta.

El golpe más doloroso ocurrió en Texas: aunque Musk gastó 160 millones de dólares para la victoria de Ken Paxton en la carrera al Senado, el escaño fue arrebatado por el demócrata James Talarico. Tras las elecciones, el Partido Demócrata obtuvo 54 escaños en el Senado y 254 en la Cámara de Representantes, estableciendo un control total sobre el poder legislativo. Esto provocó fuertes protestas del presidente Donald Trump, quien cuestionó abiertamente la integridad de las elecciones en Truth Social.

La dirección de Musk / Proyecto Las demandas y el plan de los demócratas Consecuencias políticas y financieras esperadas Departamento DOGE Acceso a datos gubernamentales secretos y beneficios de las relaciones con Trump Investigación del Congreso y citación de ejecutivos Starshield (Starlink) y Rusia Restricciones del sistema en Ucrania y posibles vínculos con funcionarios de la Federación Rusa Exigencia de explicaciones sobre seguridad nacional Tesla Robotaxi Evitar la flexibilización de los requisitos de seguridad a nivel estatal Bloqueo del proyecto de ley federal, retraso en la comercialización Inteligencia artificial (xAI / SpaceX) Introducción de auditorías de seguridad independientes sobre modelos de IA avanzados Solicitud oficial de documentos a SpaceX sobre la seguridad de la IA

« Quien vive por la espada, perecerá por la espada. Sin duda descubriré quién está realmente detrás de mis oponentes. » — Elon Musk, Comentario oficial en la red X (antes Twitter).

Lo que le espera al imperio: El cerco al Robotaxi y a la inteligencia artificial

Los demócratas consideran a Musk el «símbolo desastroso de la era MAGA»: riqueza excesiva, interferencia incontrolada de los multimillonarios en la gobernanza estatal y control poco ético sobre la inteligencia artificial.

Como resultado, los proyectos comerciales de Musk están bajo ataque directo. En particular, el proyecto de robotaxi de Tesla podría perder la capacidad de eludir las restricciones estatales. En el campo de la inteligencia artificial, se están preparando nuevas leyes para una estricta supervisión gubernamental. El hecho de que Musk trabajara para la administración Trump hasta mayo de 2025 y dirigiera el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) se ha convertido ahora en el principal punto débil de su imperio empresarial.

¿Cree que las investigaciones del Congreso pueden debilitar el poder tecnológico de Elon Musk o el multimillonario volverá a superar la oposición política? Deje su opinión en los comentarios.