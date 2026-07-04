El gol de Arias clasifica a Colombia para los octavos de final

En el Mundial 2026, la fase de 1/16 de final concluyó con el partido entre Colombia y Ghana.

En un intenso partido disputado en Kansas, los representantes de América Latina ganaron 1-0 y consiguieron su pase a los octavos de final.

Un gol rápido decidió el destino del partido

Colombia comenzó el partido de forma activa y logró abrir el marcador en el minuto 14.

Santiago Arias batió al portero ghanés con un tiro preciso y puso a su equipo por delante.

Durante el resto del tiempo, los africanos intentaron igualar el marcador, pero la defensa colombiana mantuvo la ventaja.

Ghana no aprovechó sus oportunidades

La selección nacional de Ghana intentó aumentar la presión y crear situaciones peligrosas durante el partido.

Sin embargo, los colombianos se mostraron sólidos en defensa y no permitieron que el rival marcara.

De este modo, el gol de Arias en la primera mitad fue el único y decisivo del partido.

Próximo rival — Suiza

Colombia se enfrentará a la selección nacional de Suiza en los octavos de final.

Suiza había derrotado a Argelia 2-0 en la fase anterior. Ahora ambos equipos lucharán por un pase a los cuartos de final.

Mundial 2026. 1/16 de final

Colombia — Ghana — 1:0

3 de julio, Kansas

Gol: Arias, 14.

Colombia: Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Arias (Quintero, 73), Lerma, Puerta, Rodríguez (Ríos, 46), Díaz (Campaz, 90), Córdoba (Suárez, 8).

Ghana: Ati Zigi, Senaya (Seidu, 13), Lukassen, Opoku, Mensa, Partey, Yirenkyi (Adu, 79), Sibo (Owusu, 62), Williams (Fatawu, 62), Semenyo, Ayew (Nuamah, 79).

Amonestaciones: Arias, 12; Yirenkyi, 49; Fatawu, 66; Seidu, 76; Ríos, 78.

Colombia continuó su camino en el Mundial con una victoria mínima. Ahora el equipo espera un desafío aún más complicado contra Suiza.