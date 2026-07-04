Colombia gana, pero John Córdoba sufre una grave lesión

La selección de Colombia comenzó la fase de repesca del Mundial con una victoria. Sin embargo, la lesión de uno de los delanteros principales, John Córdoba, en los primeros minutos del partido contra Ghana, podría ser una pérdida importante para el equipo.

Córdoba tuvo que abandonar el partido prematuramente

El delantero centro del Krasnodar y de la selección de Colombia, John Córdoba, sufrió una lesión en la pierna desde el inicio del encuentro.

El futbolista no pudo continuar el partido y se vio obligado a abandonar el campo. Luis Suárez entró al juego en su lugar.

Se conocen los resultados del examen médico

El examen médico realizado después del partido reveló que Córdoba sufre una lesión en los músculos isquiotibiales.

Por ahora se desconoce cuánto tiempo estará baja el delantero y si podrá participar en el próximo partido.

Esta situación podría convertirse en una gran preocupación para el cuerpo técnico de Colombia de cara a las fases decisivas de la repesca.

Arias le da la victoria a Colombia

A pesar de la temprana lesión del delantero titular, la selección de Colombia se impuso 1-0 a Ghana.

El único gol decisivo del partido fue marcado por John Arias. De este modo, los colombianos se impusieron por la mínima y avanzaron a la siguiente fase.

Próximo rival — Suiza

En los octavos de final del Mundial, la selección de Colombia se enfrentará a Suiza.

El encuentro se disputará la próxima semana. La principal pregunta que inquieta ahora a los aficionados es: ¿podrá John Córdoba recuperarse a tiempo para este partido crucial?

¿Crees que si Córdoba no puede jugar, Luis Suárez podrá reemplazarlo de manera digna?