Un nuevo seísmo sacude a la élite política estadounidense: el representante republicano Thomas Massie ha presentado ante el Congreso una resolución oficial para destituir (impeachment) al jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Hegseth está acusado de abuso de poder por llevar a cabo acciones militares contra Irán sin la autorización del Congreso, realizar ataques contra barcos en el Caribe y su implicación en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. La votación del documento está prevista para el miércoles.

Unanimidad bipartidista e impacto de las elecciones de mitad de mandato

Según un análisis de CBS News, es muy probable que el proceso de destitución contra Hegseth cuente con un amplio apoyo bipartidista en el Congreso. Esto se debe a dos factores principales: en primer lugar, los miembros de ambos partidos están profundamente descontentos con la campaña militar de Hegseth contra Irán; en segundo lugar, entre los republicanos que perdieron en las recientes elecciones de mitad de mandato, la preocupación y las críticas hacia las acciones de la cúpula del Pentágono han aumentado drásticamente.