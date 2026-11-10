Revuelta dentro de la élite: ¿Por qué el Congreso declaró al jefe del Pentágono una amenaza para la Constitución?
Un nuevo seísmo sacude a la élite política estadounidense: el representante republicano Thomas Massie ha presentado ante el Congreso una resolución oficial para destituir (impeachment) al jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Hegseth está acusado de abuso de poder por llevar a cabo acciones militares contra Irán sin la autorización del Congreso, realizar ataques contra barcos en el Caribe y su implicación en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. La votación del documento está prevista para el miércoles.
Unanimidad bipartidista e impacto de las elecciones de mitad de mandato
Según un análisis de CBS News, es muy probable que el proceso de destitución contra Hegseth cuente con un amplio apoyo bipartidista en el Congreso. Esto se debe a dos factores principales: en primer lugar, los miembros de ambos partidos están profundamente descontentos con la campaña militar de Hegseth contra Irán; en segundo lugar, entre los republicanos que perdieron en las recientes elecciones de mitad de mandato, la preocupación y las críticas hacia las acciones de la cúpula del Pentágono han aumentado drásticamente.
Thomas Massie, elegido por Kentucky, se ha opuesto abiertamente a varias decisiones de la administración de la Casa Blanca en los últimos meses. Ya planteó la cuestión de la destitución en septiembre, pero la dirección de la Cámara cerró la sesión prematuramente, posponiendo la votación hasta noviembre. Ahora ha presentado un documento actualizado de 34 páginas.
Cargo de acusación
Contenido y fundamento
Reclamación legal y política
Guerra contra Irán
Realización de operaciones militares sin la autorización (sanción) oficial del Congreso
Violación de la norma constitucional estadounidense sobre la declaración de guerra
Operaciones en el Caribe
Ataques del Pentágono contra barcos en la zona marítima
Exceso de competencias militares
Captura de Maduro
Operaciones relacionadas con la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro
Acciones contrarias al derecho internacional y nacional
Peligro constitucional
Actuar en violación de las funciones oficiales y del Estado de derecho
Exigencia de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos
«Peter Brian Hegseth ha demostrado que, si permanece en el cargo, constituye una amenaza grave para la Constitución. Ha actuado de una manera totalmente incompatible con su deber y el Estado de derecho. Por lo tanto, merece la destitución, la destitución de su cargo y la prohibición de ocupar cualquier puesto honorífico, de confianza o remunerado en los Estados Unidos».
— Thomas Massie, Miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU.
La calma del Pentágono: ¿Qué dice Hegseth?
A pesar de la intensa presión en el Congreso, Pete Hegseth intenta no dramatizar la situación. Periodistas En un intercambio con ellos, pidió no sobreestimar el riesgo de destitución y expresó su disposición a defender plenamente sus acciones en el Pentágono.
Ante la pregunta de si había suficientes votos entre los republicanos para detener la destitución, el ministro respondió brevemente: «Eso no nos preocupa». El martes, Hegseth anunció que celebraría una sesión informativa especial en el Pentágono dedicada a las acciones del Congreso. Sin embargo, se espera que el resultado de la votación del miércoles sea una prueba decisiva para el futuro de la cúpula militar estadounidense.
¿Cree que el Congreso logrará destituir al jefe del Pentágono o es esta otra herramienta de presión en la lucha política interna? Deje su opinión en los comentarios.
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