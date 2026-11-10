Las tabletas podrían reemplazar los libros de texto pesados en las escuelas de Kirguistán

Kirguistán planea hacer la transición completa a libros de texto digitales en las escuelas dentro de cinco o seis años. Así lo anunció el presidente Sadyr Japarov durante una reunión con los residentes del distrito de Alamudun.

Esto se debe a las quejas de los padres sobre el peso de las mochilas que cargan sus hijos, lo que provoca dolores de espalda y cuello. También se ha criticado el contenido de algunos libros de texto.

La ministra de Educación, Dogdurkul Kendirbayeva, informó que se revisarán la calidad, el peso y el contenido de los libros. Los libros de primaria se han dividido en dos partes para cada semestre tras las solicitudes de los padres.

Sadyr Japarov señaló que se planea dotar a los estudiantes de tabletas y libros electrónicos en el futuro. Destacó que, aunque las tabletas pueden ser costosas al principio, ofrecen una mayor durabilidad a largo plazo.