En Kazajistán, imágenes de un padre besando a su hija en la boca generan controversia

En la región de Kazajistán Oriental, un video que muestra a un hombre besando a su hija de 12 años en la boca durante su cumpleaños ha provocado un intenso debate en las redes sociales. Algunos usuarios criticaron duramente el comportamiento del padre y exigieron una investigación.

En respuesta a las críticas, el padre aclaró lo sucedido. Según él, estaba emocionado por el duodécimo cumpleaños de su hija y quiso mostrar afecto recordando su infancia. El hombre afirmó que no besó a su hija en la boca, sino en las mejillas y la nariz, y que el video fue grabado desde un ángulo incorrecto.

Los padres declararon que no tienen la obligación de justificarse ante las críticas. Asimismo, la familia ha consultado con un abogado y tiene la intención de emprender acciones legales contra quienes difundieron las fotos y videos sin su consentimiento.

Además, los padres informaron que han presentado una denuncia contra dos usuarios que escribieron comentarios insultantes y falsos.

Actualmente, la policía está llevando a cabo una investigación sobre el caso.