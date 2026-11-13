Explosión aterradora en Kazajistán: un coche se incendia y su tanque de gas explota en Aktau (video)

La mañana del 12 de noviembre, ocurrió un grave incidente en el territorio de un complejo residencial en el microdistrito 27 de Aktau, Kazajistán. Un coche en movimiento, Hyundai Elantra , sufrió un incendio violento, lo que provocó la explosión del tanque de gas instalado en el vehículo.

Detalles del incendio y la explosión

Según la información proporcionada por el Departamento de Situaciones de Emergencia de la región de Mangystau, se confirmó la hora del aviso:

Cronología del suceso Hora y datos Reporte del incendio 11:46 Modelo de vehículo Hyundai Elantra Capacidad del tanque de gas 45 litros Momento de la explosión Antes de la llegada de los bomberos Hora de extinción del incendio 11:58

En las redes sociales, los videos difundidos muestran el vehículo envuelto en llamas y la potente explosión. Según testigos, el estruendo se escuchó incluso en las casas cercanas.