Explosión aterradora en Kazajistán: un coche se incendia y su tanque de gas explota en Aktau (video)

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Explosión aterradora en Kazajistán: un coche se incendia y su tanque de gas explota en Aktau (video)

La mañana del 12 de noviembre, ocurrió un grave incidente en el territorio de un complejo residencial en el microdistrito 27 de Aktau, Kazajistán. Un coche en movimiento, Hyundai Elantra , sufrió un incendio violento, lo que provocó la explosión del tanque de gas instalado en el vehículo.

Detalles del incendio y la explosión

Según la información proporcionada por el Departamento de Situaciones de Emergencia de la región de Mangystau, se confirmó la hora del aviso:

Cronología del suceso

Hora y datos

Reporte del incendio

11:46

Modelo de vehículo

Hyundai Elantra

Capacidad del tanque de gas

45 litros

Momento de la explosión

Antes de la llegada de los bomberos

Hora de extinción del incendio

11:58

En las redes sociales, los videos difundidos muestran el vehículo envuelto en llamas y la potente explosión. Según testigos, el estruendo se escuchó incluso en las casas cercanas.

Explosión aterradora en Kazajistán: un coche se incendia y su tanque de gas explota en Aktau (video)

Operación de rescate y víctimas

Los agentes del Departamento de Situaciones de Emergencia llegaron de inmediato al lugar. Gracias a las acciones rápidas realizadas por seis efectivos y un vehículo del servicio estatal de bomberos , el incendio fue extinguido por completo en poco tiempo.

Según los informes oficiales, afortunadamente, nadie resultó herido. El hecho de que no hubiera personas cerca del vehículo en el momento de la explosión evitó una tragedia.

Actualmente, los expertos están investigando las causas del incendio. Un posible fallo en el equipo de gas u otros factores serán determinados durante la inspección.

¡Estimados conductores! Si su vehículo está equipado con un tanque de gas, verifique su estado regularmente y cumpla estrictamente con las medidas de seguridad.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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