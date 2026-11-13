Explosión aterradora en Kazajistán: un coche se incendia y su tanque de gas explota en Aktau (video)
La mañana del 12 de noviembre, ocurrió un grave incidente en el territorio de un complejo residencial en el microdistrito 27 de Aktau, Kazajistán. Un coche en movimiento, Hyundai Elantra , sufrió un incendio violento, lo que provocó la explosión del tanque de gas instalado en el vehículo.
Detalles del incendio y la explosión
Según la información proporcionada por el Departamento de Situaciones de Emergencia de la región de Mangystau, se confirmó la hora del aviso:
Cronología del suceso
Hora y datos
Reporte del incendio
11:46
Modelo de vehículo
Hyundai Elantra
Capacidad del tanque de gas
45 litros
Momento de la explosión
Antes de la llegada de los bomberos
Hora de extinción del incendio
11:58
En las redes sociales, los videos difundidos muestran el vehículo envuelto en llamas y la potente explosión. Según testigos, el estruendo se escuchó incluso en las casas cercanas.
Operación de rescate y víctimas
Los agentes del Departamento de Situaciones de Emergencia llegaron de inmediato al lugar. Gracias a las acciones rápidas realizadas por seis efectivos y un vehículo del servicio estatal de bomberos , el incendio fue extinguido por completo en poco tiempo.
Según los informes oficiales, afortunadamente, nadie resultó herido. El hecho de que no hubiera personas cerca del vehículo en el momento de la explosión evitó una tragedia.
Actualmente, los expertos están investigando las causas del incendio. Un posible fallo en el equipo de gas u otros factores serán determinados durante la inspección.
¡Estimados conductores! Si su vehículo está equipado con un tanque de gas, verifique su estado regularmente y cumpla estrictamente con las medidas de seguridad.
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