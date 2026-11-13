Un exjugador del club moscovita CSKA Vladimir Ponomarev sobre el partido amistoso disputado entre las selecciones nacionales de Rusia y Uzbekistán (3:2), expresó sus opiniones explosivas y contundentes. A pesar de que el equipo dirigido por Valeri Karpin iba perdiendo 0:2 durante el encuentro, finalmente mostró carácter y logró darle la vuelta al marcador.

«Uzbekistán no sabe jugar al fútbol»

Tras el encuentro, que causó intensos debates en la prensa, el veterano futbolista no ocultó su fuerte descontento con el desempeño de la selección rusa. En su opinión, a pesar del bajo nivel del rival, los jugadores rusos tuvieron muchas

dificultades:

«Me sentí como si estuviera en un circo. Lo que vi me recordó a los osos jugando al hockey en el circo. Se debían haber marcado 5 goles contra un rival así. La selección de Uzbekistán no sabe jugar al fútbol en absoluto. Y nosotros estuvimos sufriendo durante una mitad y media contra un equipo de tan bajo nivel, e incluso nos marcaron goles. Si hubiéramos perdido, habría sido una vergüenza», dijo Ponomarev Rusfootball en una entrevista.

Detalles y estadísticas del partido Datos y detalles Resultado del partido Rusia — Uzbekistán: 3:2 Desarrollo del juego Uzbekistán ganaba 2:0, Rusia mostró carácter y ganó Entrenador Valeri Karpin (Selección nacional de Rusia) Opinión del crítico Vladimir Ponomarev (exjugador del CSKA) muy descontento con el partido

Debates y reacción pública

Las declaraciones tan duras y polémicas del veterano ruso están generando amplios debates en redes sociales y portales deportivos. Aficionados y expertos señalan que se debe respetar al rival en cualquier partido amistoso y que la selección de Uzbekistán ha logrado un crecimiento notable en los últimos años.

No obstante, se señala que es natural que los errores defensivos y la pasividad inicial de los pupilos de Valeri Karpin sean criticados por los expertos.

¿Qué tan fundadas crees que son las duras palabras del exjugador ruso sobre la selección de Uzbekistán? ¡Deja tu opinión en los comentarios!