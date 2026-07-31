COVID-19: ¿Salió de un laboratorio en Wuhan? La aclaración de la Casa Blanca

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COVID-19: ¿Salió de un laboratorio en Wuhan? La aclaración de la Casa Blanca

La Casa Blanca de EE. UU., en una página especial dedicada al origen del COVID-19, respaldó la hipótesis de que el virus pudo haberse propagado como resultado de un incidente relacionado con un laboratorio en Wuhan. La página de la administración señala que se realizaron investigaciones sobre coronavirus en el Instituto de Virología de Wuhan y que algunos empleados presentaron síntomas similares a la enfermedad en el otoño de 2019.

El documento también criticó algunas recomendaciones de la época de la pandemia, como la distancia de dos metros y el uso de mascarillas. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE. UU. (GAO) informó que los daños por fraude en los programas de ayuda por la pandemia alcanzaron cientos de miles de millones de dólares.

Sin embargo, la conclusión de que el virus salió de un laboratorio aún no ha sido confirmada científicamente de manera definitiva. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que las pruebas disponibles apuntan más hacia la versión de la transmisión de animales a humanos, aunque todas las probabilidades siguen abiertas.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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