Uzbekistán Sub-20 empata ante los jóvenes de Venezuela en un duelo intenso

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Uzbekistán Sub-20 empata ante los jóvenes de Venezuela en un duelo intenso

La selección nacional de fútbol sub-20 de Uzbekistán disputó su último partido amistoso internacional. En un duelo intenso y reñido contra el equipo sub-20 de Venezuela, no hubo ganador — 2:2.

Una segunda parte llena de goles y gran carácter

Durante un encuentro emocionante y competitivo, nuestros representantes demostraron su carácter en el campo y anotaron goles cruciales. Entre los jugadores activos del equipo juvenil de Uzbekistán, Davron To‘laganov (minuto 56) así como Shorahim Shorahmedov (minuto 64) lograron batir la portería rival para empatar y tomar la delantera.

Detalles del partido

Datos y estadísticas

Estatus

Partido amistoso internacional

Marcador

Uzbekistán Sub-20 — Venezuela Sub-20 — 2:2

Goleadores

Davron To‘laganov (56'), Shorahim Shorahmedov (64')

Portero titular

Nematillo Rustamjonov (21)

Alineación inicial y opciones de banquillo

El entrenador principal aprovechó este partido para probar las capacidades de los jugadores y realizó varios cambios.

Alineación inicial de Uzbekistán Sub-20: 21. Nematillo Rustamjonov, 2. Shorahim Shorahmedov, 4. Behruz Kopaysinov, 6. Diyor Ermanov, 7. Quvonch Abrayev, 11. Ulug‘bek Maratov, 13. Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 14. Behruz Abdusattorov, 17. Quvonishbek Saydaliyev, 19. Muhammadali Dilshodbekov, 22. Davron To‘laganov.

Jugadores listos para entrar desde el banquillo: Yusufxonov, Musohonov, Mahmudjonov, Najmiddinov, Soliyev, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bohodirhonov, Yusupov, Quvanishbayev, Abdurasulov.

Este partido sirvió como un paso importante para que nuestros jóvenes jugadores ganen experiencia en escenarios internacionales y se preparen para futuros torneos oficiales.

¿Cómo evalúa las posibilidades de la selección sub-20 de Uzbekistán en las próximas competiciones oficiales? ¡Deje su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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