Documentos secretos revelados: ¿qué nombre recibió el cuarto nieto de Putin?

Un nuevo acontecimiento alegre ha tenido lugar en la familia del presidente ruso Vladimir Putin. La hija menor del jefe de Estado, Katerina Tikhonova ha dado a luz a un hijo. Así lo informó la publicación «Agentstvo», basándose en filtraciones de registros del registro civil. El bebé recibió el nombre de Adrian . Podría ser el cuarto nieto del presidente ruso.

Detalles del nacimiento e intentos de mantener el secreto

Se señala que Adrian Igorevich Tikhonov nació el 15 de agosto de 2025 en Moscú. El niño nació en el Hospital Clínico Central de la Administración Presidencial.

Es notable que el certificado de nacimiento del niño se emitiera casi un año después, el 10 de julio de este año . La publicación sugiere que este largo retraso podría estar relacionado con el deseo de la familia de Putin de ocultar el nacimiento del niño al público.

Además, Katerina Tikhonova participó principalmente en eventos públicos de forma remota antes del parto. En particular, unos meses antes del nacimiento, habló por videoconferencia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Información sobre Adrian Tikhonov Detalles Fecha de nacimiento 15 de agosto de 2025 Lugar de nacimiento Moscú, Hospital Clínico Central Madre Katerina Tikhonova Padre probable Igor Zelensky Apellido asignado Apellido de la madre — Tikhonov

Paternidad y relaciones anteriores

El padre probable del niño es el ex director del Ballet Estatal de Baviera, el famoso artista de ballet Igor Zelensky. Según «The Moscow Times», Katerina Tikhonova sale con Igor Zelensky desde 2017.

«Vajnie istorii» descubrió que en dos años, Tikhonova voló a Múnich más de 50 veces y viajó junto a Zelensky. En diciembre de 2017, la pareja tuvo una hija llamada Elsa. Según «Proyekt», aunque la niña tomó el apellido de su padre al nacer, utilizó un pasaporte con el apellido de su madre para sus viajes al extranjero.

Anteriormente, Katerina Putin estuvo casada con el empresario Kirill Shamalov, hijo de Nikolai Shamalov, viejo amigo de Putin y socio de la cooperativa «Ozero».

Otros nietos y familiares de Putin

Vladimir Putin ya había hablado anteriormente de sus nietos en público. En particular, en junio de 2017, anunció el nacimiento de su segundo nieto.

La hija mayor de Putin, Maria Vorontsova, tiene dos hijos:

Roman — nacido en agosto de 2012 del empresario holandés Jorrit Faassen. Andrey — nacido en abril de 2017 del gerente de «Novatek», Evgeny Nagorny.

En junio de 2025, el presidente habló por primera vez sobre una nieta que tiene una institutriz de Pekín. Se supone que se refería a Elsa, la hija de Katerina Tikhonova.

La prensa también contiene información sobre los hijos que Putin habría tenido con la ex gimnasta Alina Kabaeva. Según el centro «Dossier», tienen dos hijos nacidos en 2015 y 2019, Ivan y Vladimir . Los niños llevan el apellido Spiridonov, probablemente derivado del nombre del abuelo del presidente, Spiridon Putin. La supuesta hija ilegítima de Putin con Svetlana Krivonogikh, Elizaveta, lleva el apellido Rudnova y utiliza el seudónimo Luiza Rozova en las redes sociales.

¿Por qué cree que Vladimir Putin mantiene tan en secreto la información sobre sus nietos e hijos? ¡Deje su opinión en los comentarios!