¿Qué iniciativa tomó la selección de Portugal para rendir homenaje a Ronaldo?
La selección nacional de Portugal, para rendir homenaje a uno de los mejores jugadores de su historia, quien ha puesto fin a su carrera internacional, Cristiano Ronaldo, ha decidido llevar a cabo una iniciativa única y conmovedora.
Un número 7 especial contra Dinamarca
A Bola Según informa el diario, los jugadores portugueses saltarán al campo con el número 7 durante el partido en casa contra Dinamarca en la UEFA Nations League. Con este gesto, los miembros del equipo quieren expresar su infinita gratitud al legendario delantero que recientemente se despidió de la selección.
Esta importante decisión se tomó en una reunión especial con la participación del presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, el seleccionador nacional Jorge Jesus y los capitanes Bernardo Silva, Rúben Dias y Bruno Fernandes.
Detalles de la iniciativa
Información y datos
Motivo principal
La retirada de Cristiano Ronaldo de la selección
Acción especial
Todos llevarán el número 7 en el partido contra Dinamarca
Participantes
Directivos de la federación, seleccionador y capitanes
Próximos encuentros
Fecha FIFA de noviembre: partidos contra Dinamarca y Gales
Próximos partidos importantes
Recordamos que la selección de Portugal se enfrentará a Dinamarca y Gales durante la fecha FIFA de noviembre. El crucial encuentro contra Dinamarca, esperado con gran interés por los aficionados, está programado para el 15 de noviembre .
¿Crees que este homenaje de la selección de Portugal en honor a Ronaldo dará un impulso psicológico adicional al equipo? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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