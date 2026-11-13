Un lémur abre los ojos con asombro al ver un peluche idéntico a él

Nil, un sifaka de Coquerel que vive en el zoológico de San Francisco, recibió un peluche que se parece a él como regalo. El video que muestra la alegría del animal al ver el obsequio ha ganado popularidad en las redes sociales.

En el video, tan pronto como Nil ve el juguete, abre mucho los ojos y lo abraza con fuerza. Luego, sin soltar a su suave amigo, rueda con él sobre una manta, mostrando su felicidad.

Según el zoológico, el juguete fue un regalo de Lori, una de sus cuidadoras. El video fue publicado el 12 de noviembre en la página de redes sociales del zoológico de San Francisco.

Cabe recordar que a principios de 2026, un bebé macaco llamado Panch, que vive en Japón, también se ganó el cariño de los usuarios de internet al encariñarse con un peluche. Después de que su madre no lo cuidara, los empleados del zoológico le dieron a Panch un peluche de orangután. Desde entonces, se hizo famoso por los videos en los que aparece cargando y abrazando a su juguete constantemente.