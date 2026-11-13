En Rusia, ha surgido una propuesta inesperada en el camino hacia la independencia tecnológica. Un diputado de la Duma Estatal recomendó a las empresas tecnológicas del país considerar la candidatura de Jensen Huang, fundador de NVIDIA. No se trata solo de contratar a un líder famoso; Rusia está discutiendo la posibilidad de aprovechar su vasta experiencia en el desarrollo de procesadores, inteligencia artificial y la industria de semiconductores.

El aspecto único de esta iniciativa es que Huang es la persona que convirtió a NVIDIA en una de las empresas más poderosas del mercado tecnológico mundial. Ahora se dice que sus conocimientos y experiencia en gestión podrían ser útiles para el desarrollo de la industria microelectrónica de Rusia.

Propuesta inesperada de un diputado ruso

Anton Gorelkin, primer vicepresidente del Comité de Política de Información, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Duma Estatal de Rusia, sugirió a las empresas tecnológicas locales que presten atención a la candidatura de Jensen Huang.

En opinión del diputado, los muchos años de experiencia de Huang podrían ser muy útiles para desarrollar las áreas de microelectrónica e inteligencia artificial en Rusia.

Gorelkin lo evaluó no como un simple alto ejecutivo, sino como un especialista que conoce bien el diseño de procesadores modernos, la organización de su producción, la formación de cadenas tecnológicas globales y el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial.

Destacó que hay muy pocos especialistas de este nivel en el mundo. Por lo tanto, las empresas tecnológicas rusas no deberían ignorar la posibilidad de colaborar con Huang.

La experiencia que convirtió a NVIDIA en un imperio tecnológico

Jensen Huang fundó NVIDIA en 1993 y la ha dirigido durante más de treinta años. Bajo su liderazgo, la empresa pasó de ser un fabricante de procesadores gráficos a uno de los líderes en el mercado de aceleradores de computación para IA y tecnologías avanzadas.

Hoy en día, los chips de NVIDIA se utilizan ampliamente en el entrenamiento de modelos de IA, el procesamiento de grandes volúmenes de datos, supercomputadoras y sistemas de computación de alto rendimiento.

La principal ventaja de Huang no reside solo en su conocimiento de las tecnologías de creación de procesadores. Tiene experiencia en la gestión de procesos que van desde el diseño de chips hasta su producción masiva, entrega y la formación de todo un ecosistema tecnológico.

El diputado ruso subraya que son precisamente estos conocimientos y habilidades los que podrían ser de vital importancia para el desarrollo de la industria microelectrónica del país.

«Los secretos de NVIDIA se quedan en la empresa, pero la experiencia se va con Huang»

Anton Gorelkin también se detuvo en un aspecto importante de la propuesta. En su opinión, los secretos comerciales y los desarrollos cerrados de NVIDIA siguen siendo propiedad de la empresa. Sin embargo, ningún consejo de administración puede arrebatarle a Huang sus conocimientos personales, su experiencia y sus habilidades de gestión.

Según el diputado, una posible conversación con Huang podría comenzar con la cuestión del desarrollo de la inteligencia artificial en Rusia.

El enfoque principal aquí no debería estar en obtener información confidencial perteneciente a su antigua empresa, sino en utilizar la experiencia acumulada en el campo tecnológico.

¿Qué dificultades enfrenta Rusia en la creación de sus propios procesadores?

La microelectrónica es una de las direcciones estratégicas de la economía moderna y la seguridad nacional. Los procesadores son los componentes esenciales de computadoras, servidores, equipos de telecomunicaciones, sistemas industriales, tecnologías militares e infraestructura de IA.

La creación de tales productos no se limita al conocimiento de ingeniería. Requiere investigación científica, infraestructura de producción moderna, equipos de alta precisión, especialistas calificados y complejas cadenas de suministro internacionales.

Por lo tanto, atraer a un especialista experimentado puede ofrecer una cierta ventaja. Sin embargo, no hay garantía de que la llegada de un solo líder o ingeniero pueda desarrollar toda la industria a corto plazo.

Para Rusia, la tarea principal consiste no solo en diseñar procesadores, sino también en producirlos de manera competitiva, desarrollar la infraestructura tecnológica y formar una escuela de especialistas sostenible.

Por ahora, no hay información sobre una propuesta oficial o negociaciones

Cabe destacar que, por el momento, la declaración de Anton Gorelkin sigue siendo una iniciativa política y tecnológica. No se ha informado sobre el envío de una oferta de trabajo oficial a Jensen Huang por parte de Rusia ni sobre el inicio de negociaciones con él.

Tampoco se debe apresurar a aceptar como hechos confirmados oficialmente los informes difundidos sobre posibles cambios en la dirección de NVIDIA.

En cualquier caso, esta iniciativa muestra cuán importantes son los especialistas altamente calificados y su experiencia en la lucha por las tecnologías modernas.

El deseo de Rusia de atraer a un especialista como Jensen Huang a sus proyectos tecnológicos también puede considerarse como una manifestación de esta competencia. Pero para que esta idea dé resultados prácticos, se requiere no solo la propuesta en sí, sino también la infraestructura, las inversiones y las capacidades tecnológicas necesarias.