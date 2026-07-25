El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, pide no asfixiar la inteligencia artificial en su primera publicación en X

El fundador y CEO de NVIDIA, Jensen Huang, causó un gran revuelo en el mundo tecnológico con su primera aparición en las redes sociales. En su publicación de debut en la plataforma X (antes Twitter), publicó una carta abierta advirtiendo a la administración de Washington contra la imposición de restricciones excesivas en el campo de la inteligencia artificial (AI). Esta iniciativa tiene como objetivo proteger los modelos de código abierto para mantener el liderazgo tecnológico de Estados Unidos. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Huang señala que los modelos abiertos fortalecen la ciberseguridad, aceleran la innovación y la difusión del conocimiento, y garantizan la soberanía tecnológica de los Estados. «El mundo necesita por igual tanto modelos cerrados avanzados como modelos abiertos prometedores», escribe el jefe de NVIDIA. Esta opinión fue respaldada calurosamente por otros gigantes de la industria.

Elon Musk y el error de los años 80

El CEO de Tesla y X, Elon Musk, expresó su total acuerdo con esta declaración de Jensen Huang. Comparó la situación actual con la lucha en el mercado de software en la década de 1980. En aquel entonces, los sistemas de código abierto también se veían con escepticismo, pero fueron precisamente ellos los que se convirtieron en la base del Internet moderno. Según Musk, restringir prematuramente la inteligencia artificial podría detener el progreso.

Según la información de Ixbt.com, esta carta abierta fue firmada por cerca de 25 grandes organizaciones del mundo, incluidas empresas como Microsoft, Meta, Hugging Face, Andreessen Horowitz, Perplexity e IBM. El documento enumera tres pilares fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial:

Los modelos abiertos amplían las oportunidades económicas para las startups y las universidades;

Fortalecen la competencia leal al evitar que unas pocas empresas controlen la tecnología;

Mejoran la seguridad al permitir que un gran número de investigadores revisen el código y corrijan las vulnerabilidades.

El fundamento de la soberanía y la innovación

Los autores de la carta también defendieron la práctica de la «destilación», es decir, el método de entrenar un modelo basándose en los resultados de otro. Aunque continúan los debates al respecto, los expertos consideran que no se trata de un robo, sino de un método de investigación legítimo. Este enfoque desempeña un papel importante en la mejora de la eficiencia de los nuevos modelos.

Los sistemas de código abierto no solo reducen el coste del software, sino que también crean una base de conocimientos común para una generación de ingenieros y empresarios. Para los mercados emergentes como Uzbekistán, la apertura de los modelos de AI también es de gran importancia, ya que permite a los desarrolladores locales crear sus propios productos utilizando tecnologías de clase mundial.

A modo de conclusión, cabe señalar que esta postura de NVIDIA y otros líderes tecnológicos es de crucial importancia para el futuro de la inteligencia artificial. Si los gobiernos imponen restricciones estrictas, esto podría ralentizar el proceso de transformación digital no solo en EE. UU., sino en todo el mundo.