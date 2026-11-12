Renuncia impactante: El fundador de Nvidia, Jensen Huang, deja su cargo

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Renuncia impactante: El fundador de Nvidia, Jensen Huang, deja su cargo

Uno de los gigantes tecnológicos y de inteligencia artificial más grandes del mundo, Nvidia , se encuentra en el centro de una noticia que ha sacudido el mercado financiero global. El jefe de la compañía, Jensen Huang, ha renunciado inesperadamente a su cargo.

Declaración de la junta directiva y liderazgo interino

Según el comunicado oficial de la empresa, la junta directiva anunció que Jensen Huang ha dejado sus cargos de presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de la junta con efecto inmediato.

Hasta que se nombre un líder permanente, esta responsabilidad ha sido asumida por la directora financiera y vicepresidenta ejecutiva Colette Kress . La junta directiva ya ha iniciado la búsqueda de un nuevo CEO permanente, evaluando candidatos tanto internos como externos.

Cambios en la dirección de Nvidia

Detalles

Persona que dejó el cargo

Jensen Huang (al mando desde 1993)

Líder nombrada interinamente

Colette Kress (Directora financiera y vicepresidenta ejecutiva)

Motivo de la renuncia

Sospechas de espionaje y relaciones con un ciudadano chino

Impacto en el mercado

Las acciones cayeron un 13%, pérdida de 600 mil millones de dólares

Razones de la renuncia y caída drástica de las acciones

Se ha informado que la salida de Jensen Huang se debe a la revelación de relaciones ocultas o sospechosas con un ciudadano chino bajo sospecha de espionaje.

Este cambio de personal inesperado y grave tuvo un impacto inmediato en el mercado bursátil. Tras el anuncio, Nvidia vio cómo sus acciones continuaban cayendo, perdiendo un 13 por ciento de su valoren la apertura del mercado. Como resultado, la empresa perdió aproximadamente 600 mil millones de dólares de su capitalización de mercado en solo una semana.

¿Cómo cree que afectará al futuro de Nvidia la salida de Jensen Huang, uno de los líderes más influyentes en la historia de la industria tecnológica? ¡Deje su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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