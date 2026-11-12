Renuncia impactante: El fundador de Nvidia, Jensen Huang, deja su cargo

Uno de los gigantes tecnológicos y de inteligencia artificial más grandes del mundo, Nvidia , se encuentra en el centro de una noticia que ha sacudido el mercado financiero global. El jefe de la compañía, Jensen Huang, ha renunciado inesperadamente a su cargo.

Declaración de la junta directiva y liderazgo interino

Según el comunicado oficial de la empresa, la junta directiva anunció que Jensen Huang ha dejado sus cargos de presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de la junta con efecto inmediato.

Hasta que se nombre un líder permanente, esta responsabilidad ha sido asumida por la directora financiera y vicepresidenta ejecutiva Colette Kress . La junta directiva ya ha iniciado la búsqueda de un nuevo CEO permanente, evaluando candidatos tanto internos como externos.