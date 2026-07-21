La chaqueta de cuero del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, vendida en subasta por casi 1 millón de dólares

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La chaqueta de cuero del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, vendida en subasta por casi 1 millón de dólares

La chaqueta de cuero, símbolo del estilo distintivo de Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA y una de las figuras más influyentes del mundo tecnológico, se vendió a un precio inesperado en una subasta de Sotheby's. Esta venta causó un gran revuelo no solo entre los entusiastas de la tecnología, sino también entre los coleccionistas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta prenda, de la marca Tom Ford y con la firma personal de Jensen Huang, fue valorada finalmente en 960 000 USD. Según las estimaciones iniciales, se esperaba que el precio máximo del lote rondara los 60 000 dólares, pero la suma final superó las expectativas en 16 veces.

Según datos de ixbt.com, un total de 65 compradores participaron en esta subasta, manteniendo una intensa competencia. Las chaquetas de cuero de Jensen Huang han sido su tarjeta de presentación durante muchos años, y suele aparecer con este tipo de vestimenta en casi todas las grandes presentaciones, incluyendo el lanzamiento de nuevos chips NVIDIA.

Fines benéficos y comparación tecnológica

Los representantes de Sotheby's destacaron que todos los fondos recaudados se destinarán a fines benéficos. En particular, estos fondos se utilizarán para financiar becas, subvenciones y programas de residencia para especialistas que trabajan en tecnología, ciencia, cultura y diversos sectores innovadores.

Si comparamos este precio desde una perspectiva tecnológica, el dinero pagado por una sola chaqueta permitiría comprar actualmente unas 250 unidades de una de las tarjetas gráficas más potentes y costosas del mercado: el modelo GeForce RTX 5090. Esto demuestra el altísimo valor que alcanzó el lote.

Hasta el momento, no se ha revelado información sobre quién compró este objeto único. El comprador prefirió mantener su identidad en secreto. Cabe señalar que NVIDIA, bajo el liderazgo de Jensen Huang, encabeza el ranking de las empresas más valiosas del mundo tras el auge de la AI.

En Uzbekistán, los productos de NVIDIA, especialmente las tarjetas gráficas de la serie GeForce, son muy populares entre los gamers y diseñadores gráficos. La venta de un objeto personal de Jensen Huang a este precio confirma una vez más que no solo es un empresario, sino un verdadero icono del mundo tecnológico moderno.

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Abror Shuhratov
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