El presidente de los Estados Unidos de Donald Trump el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner llegaron inesperadamente a Kiev en una visita oficial. Tras negociar con el presidente ruso Vladímir Putin en Moscú el 5 de septiembre, los emisarios de Trump llegaron a la capital ucraniana en tren a través de Polonia el 6 de septiembre e iniciaron un intenso diálogo político con Volodímir Zelenski sobre el fin de la guerra.

Viaje de Moscú a Kiev: El «Expreso de la Paz» en la estación y la participación europea

La visita de los representantes estadounidenses se organizó al más alto nivel diplomático:

Bienvenida en la estación: El tren fue recibido en la estación de Kiev bajo el letrero «Expreso de la Paz». Witkoff y Kushner fueron recibidos en el andén por el jefe de la oficina del presidente ucraniano, Kirill Budanov, el jefe de la facción «Servidor del Pueblo», David Arajamia, y el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Rustem Umerov;

La «vigilancia invisible» de Europa: En las negociaciones no solo participaron ambas partes, sino también Gran Bretaña, Francia y Alemania cuyos asesores principales de seguridad nacional se unieron directamente a las discusiones;

Restricciones de vuelo: Zelenski explicó que, debido a los ataques rusos a los aeropuertos, la delegación estadounidense tuvo que viajar a Kiev en tren en lugar de en avión.

Reunión con Zelenski: La broma sobre «Patriot» y el regalo del «régimen de Kiev»

Además de la parte oficial, las negociaciones estuvieron llenas de momentos inesperados:

Camisetas con la inscripción «Régimen de Kiev»: Como regalo simbólico, Zelenski entregó a los invitados estadounidenses camisetas con la inscripción «Régimen de Kiev». David Arajamia también asistió a la reunión vestido de la misma manera;

«Mejor que el sistema Patriot»: Señalando que Kiev no había sido bombardeada durante la llegada de la delegación, Zelenski dijo con ironía: «Hoy han sido más efectivos que el sistema de defensa aérea Patriot. Gracias, vuelvan a menudo»;

Contacto psicológico: Durante las negociaciones, los gestos corporales espejo entre Zelenski y Witkoff no pasaron desapercibidos para la prensa.

La posición de Kushner y Witkoff: ¿Qué exige Trump?

La parte estadounidense enfatizó que las negociaciones no eran solo un alto el fuego temporal:

Concepto de paz duradera: Jared Kushner declaró que Trump les había encomendado no solo detener la guerra, sino desarrollar condiciones de paz a largo plazo y estables para evitar futuros conflictos armados;

Ritmo de las negociaciones: Steve Witkoff calificó el encuentro en Kiev como «muy significativo e importante», afirmando que EE. UU. está dispuesto a trabajar todo el tiempo que sea necesario;

La condición firme de Kiev: Volodímir Zelenski subrayó que Ucrania solo aceptará una paz justa y garantías reales que excluyan cualquier nueva agresión rusa.

¿Terminará la guerra antes del invierno? Predicciones del Financial Times y el nudo del Donbás

A pesar del gran revuelo, la situación real en el frente sigue siendo tensa:

Versión actualizada de documentos antiguos: Según el «Financial Times», los emisarios de Trump no presentaron un plan totalmente nuevo, sino una versión actualizada de proyectos anteriores;

Baja probabilidad de terminar antes del invierno: Los representantes de la delegación ucraniana dudan que la guerra se detenga antes del invierno a pesar de las negociaciones;

El obstáculo más difícil — el Donbás: El problema principal sigue siendo la cuestión de los territorios del Donbás bajo control ucraniano. Moscú sigue exigiendo la retirada total de las tropas ucranianas, algo a lo que Kiev se niega categóricamente.

¿Cree que estas negociaciones iniciadas por los enviados especiales de Trump entre Moscú y Kiev son capaces de detener la guerra, o los desacuerdos sobre el Donbás y las garantías de seguridad llevarán el diálogo a un callejón sin salida? ¡Deje sus predicciones y reflexiones en los comentarios!