Un niño chino se queda con un candado de combinación atascado en la nariz mientras jugaba

En China, un niño se convirtió en el protagonista de un suceso inesperado tras quedarse con un candado de combinación atascado en la nariz. Las fotos del pequeño con el candado puesto circularon por las redes sociales, despertando un gran interés entre los usuarios.

Es frecuente que los niños se introduzcan objetos pequeños en la nariz mientras juegan. Por ejemplo, piezas de construcción, bolitas, tapas de bolígrafos o trozos de papel. Sin embargo, que un niño se quede con un candado de combinación atascado en la nariz es un caso extremadamente raro. Incluso los bomberos de la ciudad de Huaihua, en la provincia china de Hunan, no esperaban enfrentarse a una situación tan inusual.

Al parecer, no está claro cómo el pequeño logró introducirse el candado en la nariz. No obstante, se supone que estaba jugando con él y probablemente intentaba imitar al legendario Rey Toro. Sea como sea, el candado terminó atascándose en su nariz, dejando al niño con una especie de «anillo de toro».

Al principio, el niño intentó quitarse el candado por sí mismo varias veces. Sin embargo, al no obtener resultados, pidió ayuda a sus padres. Los adultos tampoco pudieron retirar el candado sin causarle un dolor intenso o lesiones al niño. Por ello, decidieron acudir a los servicios de bomberos locales.

Sin embargo, la situación tampoco fue fácil para los rescatistas. Primero, los bomberos intentaron calmar al niño. Luego, tras examinar cuidadosamente el candado, comprendieron que tirar de él con fuerza o aplicar una presión excesiva podría causar lesiones graves. Tal acción corría el riesgo de dañar el tabique nasal del niño.

Por esta razón, los especialistas decidieron que, en lugar de tirar del candado, lo cortarían con unas cizallas especiales. Este método se eligió como la forma más adecuada de resolver el problema sin infligir dolor adicional al niño.

Cabe destacar que, durante todo el proceso, el niño se mantuvo tranquilo. No interfirió en las acciones de los rescatistas y esperó pacientemente hasta el final de la operación. Una vez retirado el candado, prometió que no volvería a ocurrir y que nunca más se metería objetos en la nariz.

Este incidente llamó la atención de muchos en las redes sociales. Detrás de esta situación cómica, hay una lección importante que recuerda a los niños la necesidad de manipular los objetos pequeños con precaución.