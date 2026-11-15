Se conoce la causa de la interrupción masiva en el sistema de aviación de EE. UU.

La interrupción en el sistema de aviación de EE. UU., que duró casi cinco horas y provocó el retraso o la cancelación de más de 20 000 vuelos, pudo haber sido causada por un router instalado por el contratista estatal L3Harris. Según información preliminar, el nuevo dispositivo enviaba demasiadas solicitudes de conexión a otros routers, sobrecargando el sistema de comunicación. Así lo informó Reuters.

El incidente ocurrió el 13 de noviembre. La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. se vio obligada a suspender temporalmente los vuelos en todo el país por razones de seguridad. El problema se observó en 17 de los 22 centros de control de tráfico aéreo del país.

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, dijo que la empresa L3Harris estaba realizando trabajos técnicos planificados para reemplazar las antiguas líneas de comunicación de cobre por un sistema de fibra óptica. Los problemas podrían estar relacionados con los routers instalados en las instalaciones de los estados de Arkansas y Texas.

Duffy explicó que los nuevos routers enviaban más de 1 000 solicitudes de conexión a otros dispositivos cada 4 o 5 segundos. Como resultado, surgió inestabilidad en el intercambio de datos sobre aviones y radares en los centros de la FAA.

Por ahora, no se ha determinado si la falla se debió a un defecto en los propios routers o si se cometió un error durante su instalación y mantenimiento. Duffy indicó que la investigación sobre las causas del incidente continúa junto con los representantes de la empresa.

La empresa L3Harris declaró que se toma el incidente muy en serio y que está ayudando a la FAA en la investigación. La compañía ha completado más del 70 % de los trabajos planificados para la transición del sistema de comunicación de cobre a la red de fibra óptica.

Se informó que los routers programados para ser reemplazados habían estado en uso durante casi 25 años. Su actualización estaba prevista desde 2006. La Administración Federal de Aviación de EE. UU. gasta cerca de 1 000 millones de dólares al año en el mantenimiento de sistemas de comunicación obsoletos.