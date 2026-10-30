Colisión aterradora en el cielo: dos helicópteros se estrellan en EE. UU., hay víctimas

Un terrible accidente aéreo ocurrió en el estado de Oregón, Estados Unidos, tras la colisión en pleno vuelo de dos helicópteros. El choque, ocurrido en el cielo cerca del aeropuerto municipal de McMinnville, resultó en la muerte de tres personas: una joven instructora de vuelo, un piloto local experimentado y del Reino Unidoun estudiante de piloto falleció.

El incidente ocurrió el 29 de octubre alrededor de las 14:15 hora local en el condado de Yamhill. El sheriff del condado, Sam Elliott, y la Administración Federal de Aviación (FAA) proporcionaron información oficial sobre los detalles de la tragedia y las víctimas.

Detalles del accidente y víctimas

Según la información difundida por la oficina del sheriff y CNN, había un total de tres personas a bordo de los helicópteros en el momento del accidente:

La instructora y el estudiante de Gran Bretaña: La instructora de vuelo de 22 años, Maddie Aasbo, de Texas, y su alumno, del Reino Unido un estudiante de piloto ciudadano, fallecieron en el accidente;

El piloto del segundo helicóptero: El experimentado piloto de 38 años de Oregón, Tyler Sterdevant, quien estaba solo a bordo de la segunda aeronave, también murió en el lugar;

Lugar del impacto: Tras la colisión, ambos aparatos cayeron en un campo agrícola privado cerca del aeropuerto. Por la fuerza del impacto, el helicóptero rojo quedó destrozado y el verde volcó.

«Escuché un fuerte chirrido de metal»: ¿Qué dicen los testigos?

Leo Rodríguez, un residente local que trabajaba en un viñedo familiar cercano, fue testigo directo del evento y llamó inmediatamente al servicio de emergencias 911:

«De repente escuché un fuerte estruendo y un sonido de metal crujiendo. Miré hacia arriba y vi que dos helicópteros se habían golpeado en el aire. Mi cerebro no pudo procesar lo que veía durante unos segundos. No ves algo así todos los días. Dieron vueltas en el aire y cayeron al suelo al instante», relata el testigo.

Investigación y modelos de helicópteros

Según la declaración preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de EE. UU., las aeronaves involucradas en el accidente son:

Aeronaves involucradas: Realizando un vuelo de entrenamiento para pilotos, Robinson R-22 y realizando una prueba de mantenimiento, Airbus AS350 (H125) helicópteros que colisionaron;

La empresa Jerry Trimble Helicopters: La empresa «Jerry Trimble Helicopters», dedicada a la formación de pilotos y al alquiler de helicópteros para vuelos privados, confirmó que uno de sus aparatos estuvo involucrado en el incidente y declaró que está colaborando plenamente con las autoridades investigadoras;

Medidas de seguridad: Aproximadamente un kilómetro y medio de la carretera local 233 fue cerrado completamente por la policía para que los rescatistas y expertos en aviación pudieran realizar investigaciones en el lugar.

La Administración Federal de Aviación y una comisión especial están investigando en este momento las razones por las cuales las dos aeronaves colisionaron en la misma dirección bajo condiciones climáticas despejadas y buena visibilidad.