Los medios de comunicación israelíes han revelado detalles aterradores que han causado un gran revuelo y preocupación en la región de Oriente Medio y en los círculos de seguridad aérea internacional. Según la información urgente proporcionada por Ynet el reconocido periodista analista del portal de noticias Smadar Peri un piloto de « Flydubai », una de las principales aerolíneas de los Emiratos Árabes Unidos, tenía como objetivo llevar a cabo un acto terrorista a gran escala en Tel Aviv.

El informe indica que el piloto planeaba dirigir el avión de pasajeros que pilotaba hacia el complejo comercial y de negocios « Azrieli », un rascacielos emblemático de la ciudad, para repetir una catástrofe similar a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

El objetivo: las torres « Azrieli » y miles de civiles

Los tres famosos rascacielos « Azrieli » —de formas redonda, triangular y cuadrada— situados en la arteria de transporte central de Tel Aviv, constituyen el centro financiero y comercial más concurrido del país, visitado cada día por decenas de miles de personas.

Según la información de la investigación revelada por el periodista Smadar Peri:

El piloto planeaba ejecutar el plan durante la aproximación del avión al Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv o mientras sobrevolaba el espacio aéreo israelí;

La elección del complejo « Azrieli » como objetivo demuestra que el propósito era causar el mayor número de víctimas y destrucción en la historia de la región;

Esta catástrofe potencial fue evitada gracias a medidas de seguridad exitosas y a la rápida vigilancia de los servicios especiales.

Una nueva señal para la seguridad aérea internacional

Este incidente ha puesto en el centro de la agenda las cuestiones relativas a los vuelos regulares entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, así como los sistemas de verificación y control psicológico del personal de las aerolíneas a nivel mundial:

Reacción de los servicios especiales: Se espera que las estructuras de seguridad israelíes revisen los algoritmos de control de todos los aviones extranjeros que ingresan al espacio aéreo del país;

Estándares de aviación: Surge la demanda de fortalecer, a nivel global, las medidas de control sobre el estado mental, las creencias y los vínculos de los pilotos que realizan vuelos internacionales.

Aunque la aerolínea « Flydubai » y las autoridades oficiales aún no han proporcionado comentarios detallados sobre esta investigación periodística, esta noticia publicada en las páginas de Ynet ya se ha convertido en uno de los temas más discutidos en el mundo de la diplomacia y la aviación internacional.