Tragedia evitada en Israel: se frustra un plan que conmocionó a los servicios de seguridad

·7·Mundo
Tragedia evitada en Israel: se frustra un plan que conmocionó a los servicios de seguridad

Los medios de comunicación israelíes han revelado detalles aterradores que han causado un gran revuelo y preocupación en la región de Oriente Medio y en los círculos de seguridad aérea internacional. Según la información urgente proporcionada por Ynet el reconocido periodista analista del portal de noticias Smadar Peri un piloto de « Flydubai », una de las principales aerolíneas de los Emiratos Árabes Unidos, tenía como objetivo llevar a cabo un acto terrorista a gran escala en Tel Aviv.

El informe indica que el piloto planeaba dirigir el avión de pasajeros que pilotaba hacia el complejo comercial y de negocios « Azrieli », un rascacielos emblemático de la ciudad, para repetir una catástrofe similar a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

El objetivo: las torres « Azrieli » y miles de civiles

Los tres famosos rascacielos « Azrieli » —de formas redonda, triangular y cuadrada— situados en la arteria de transporte central de Tel Aviv, constituyen el centro financiero y comercial más concurrido del país, visitado cada día por decenas de miles de personas.

Según la información de la investigación revelada por el periodista Smadar Peri:

  • El piloto planeaba ejecutar el plan durante la aproximación del avión al Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv o mientras sobrevolaba el espacio aéreo israelí;

  • La elección del complejo « Azrieli » como objetivo demuestra que el propósito era causar el mayor número de víctimas y destrucción en la historia de la región;

  • Esta catástrofe potencial fue evitada gracias a medidas de seguridad exitosas y a la rápida vigilancia de los servicios especiales.

Una nueva señal para la seguridad aérea internacional

Este incidente ha puesto en el centro de la agenda las cuestiones relativas a los vuelos regulares entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, así como los sistemas de verificación y control psicológico del personal de las aerolíneas a nivel mundial:

  • Reacción de los servicios especiales: Se espera que las estructuras de seguridad israelíes revisen los algoritmos de control de todos los aviones extranjeros que ingresan al espacio aéreo del país;

  • Estándares de aviación: Surge la demanda de fortalecer, a nivel global, las medidas de control sobre el estado mental, las creencias y los vínculos de los pilotos que realizan vuelos internacionales.

Aunque la aerolínea « Flydubai » y las autoridades oficiales aún no han proporcionado comentarios detallados sobre esta investigación periodística, esta noticia publicada en las páginas de Ynet ya se ha convertido en uno de los temas más discutidos en el mundo de la diplomacia y la aviación internacional.

FlydubaiAzrieliTel-AvivYnetSeguridad
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ataque a un piloto en un vuelo de Dubái a Tel AvivAtaque a un piloto en un vuelo de Dubái a Tel Aviv3 octubre 17:10Terror en el cielo: un piloto de Flydubai confiesa que quería estrellar el avión en IsraelTerror en el cielo: un piloto de Flydubai confiesa que quería estrellar el avión en Israel3 octubre 14:51Un piloto indio salva a 174 pasajeros de una catástrofeUn piloto indio salva a 174 pasajeros de una catástrofe1 octubre 21:17Ante el Primer Ministro con la camisa ensangrentada: el fontanero común que salvó a un avión de Flydubai de una tragediaAnte el Primer Ministro con la camisa ensangrentada: el fontanero común que salvó a un avión de Flydubai de una tragedia1 octubre 15:07Intento de atentado en un vuelo Dubái-Tel Aviv: detalles del apuñalamiento en cabinaIntento de atentado en un vuelo Dubái-Tel Aviv: detalles del apuñalamiento en cabina1 octubre 14:30Tragedia sangrienta en FlyDubai: un piloto intentó estrellar el avión (video)Tragedia sangrienta en FlyDubai: un piloto intentó estrellar el avión (video)30 septiembre 15:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo