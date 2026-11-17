El vuelo, realizado en la ciudad de Binzhou, provincia de Shandong, duró 16 minutos y 38 segundos. Durante este tiempo, el avión recorrió 60,4 kilómetros. Incluyendo los preparativos en tierra y otras operaciones, el proceso de prueba duró 57 minutos y 46 segundos. El fabricante informó que el avión operó de manera estable y todos los indicadores de prueba cumplieron con las expectativas.

El avión eléctrico CE-25A, desarrollado por la empresa china COMAC, despegó por primera vez con tripulación el 14 de noviembre. El vuelo de prueba contó con dos pilotos y un ingeniero de pruebas a bordo, según informó el China Daily.

El CE-25A es el primer avión comercial eléctrico desarrollado en China, diseñado principalmente para vuelos de corta distancia entre ciudades. Puede transportar a 19 pasajeros y tiene un peso máximo de despegue de 10 toneladas. El avión puede volar a una velocidad de 300 km/h, alcanzar una altitud de 2 400 metros y recorrer hasta 400 kilómetros con una sola carga.

El avión cuenta con 10 motores de ventilador eléctrico, cinco en cada ala. El proyecto se llevó a cabo con la participación de COMAC, el fabricante de baterías CATL, la Universidad Jiao Tong de Shanghái y otros socios.

El CE-25A ya había pasado por pruebas antes de su primer vuelo tripulado. Realizó su primer vuelo autónomo sin piloto el 2 de febrero de 2026 y posteriormente participó en otros 19 vuelos de prueba no tripulados.

Actualmente, la Administración de Aviación Civil de China ha aceptado la solicitud para la certificación de tipo del avión. Sin embargo, aún no se sabe cuándo comenzarán los vuelos comerciales.