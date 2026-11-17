Pimblett quiere obligar a Ilia Topuria a retirarse: ¿contra quién peleará?
El luchador británico de peso ligero de la UFC, Paddy Pimblett, ve como su próximo oponente a Ilia Topuria. No solo expresó su disposición a subir al octágono con la estrella española, sino que afirmó que quiere derrotarlo y obligarlo a poner fin a su carrera profesional.
Sin embargo, Pimblett tiene otro asunto importante pendiente: el futuro del campeón Justin Gaethje. El deportista británico no ocultó que está esperando que se aclare la situación en la división.
Pimblett listo para pelear contra Topuria
Según Paddy Pimblett, la situación actual en el peso ligero es bastante compleja. Aunque el cinturón de campeón lo tiene Justin Gaethje, los planes futuros del luchador estadounidense aún no están claros.
«La situación en la división es bastante confusa. El cinturón de campeón lo tiene Justin Gaethje, quien me derrotó en enero. Pero nadie conoce sus planes futuros.
Si continuará peleando o si se retirará, no lo sabemos. Primero, debemos esperar a que se aclare su futuro», dijo Pimblett.
Aun así, Ilia Topuria también está en la lista de posibles oponentes para el luchador británico. Pimblett declaró abiertamente que no se opone a enfrentarse al deportista español.
«Estaría encantado de obligarlo a retirarse»
En las palabras de Pimblett se siente un ambiente más tenso hacia Topuria que una simple rivalidad deportiva. No solo quiere pelear, sino derrotar a su oponente y obligarlo a dejar el deporte de alto nivel.
«Todo el mundo quiere verme pelear contra Gaethje de nuevo. También subiría con gusto al octágono contra Ilia. Incluso estaría encantado de obligarlo a retirarse», enfatizó el luchador británico.
Esta declaración muestra el serio interés de Pimblett en un posible enfrentamiento con Topuria. Sin embargo, por ahora no hay información sobre un acuerdo oficial o una decisión confirmada por la UFC.
¿Qué desafío le espera a Pimblett?
Otro aspecto importante de la situación es que el próximo oponente de Pimblett también depende de los planes en torno al cinturón de campeón. Si Justin Gaethje continúa su carrera, la posibilidad de una revancha entre ellos podría volver a la agenda.
Un combate contra Ilia Topuria podría convertirse en uno de los enfrentamientos más comentados en la división de peso ligero. La rivalidad entre ambos atletas, sus declaraciones contundentes y sus objetivos de campeonato aumentan el interés por tal duelo.
Por ahora, el deseo de Pimblett es claro: está listo tanto para la revancha contra Gaethje como para pelear contra Topuria. La pregunta principal ahora es: ¿qué dirección elegirá la UFC y quién será el próximo oponente del luchador británico?
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