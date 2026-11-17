El luchador británico de peso ligero de la UFC, Paddy Pimblett, ve como su próximo oponente a Ilia Topuria. No solo expresó su disposición a subir al octágono con la estrella española, sino que afirmó que quiere derrotarlo y obligarlo a poner fin a su carrera profesional.

Sin embargo, Pimblett tiene otro asunto importante pendiente: el futuro del campeón Justin Gaethje. El deportista británico no ocultó que está esperando que se aclare la situación en la división.

Pimblett listo para pelear contra Topuria

Según Paddy Pimblett, la situación actual en el peso ligero es bastante compleja. Aunque el cinturón de campeón lo tiene Justin Gaethje, los planes futuros del luchador estadounidense aún no están claros.

«La situación en la división es bastante confusa. El cinturón de campeón lo tiene Justin Gaethje, quien me derrotó en enero. Pero nadie conoce sus planes futuros.