Desastre natural en Antalya: una grúa de 40 metros y contenedores colapsan, 4 trabajadores fallecidos

·118·Mundo
Desastre natural en Antalya: una grúa de 40 metros y contenedores colapsan, 4 trabajadores fallecidos

Un tornado violento y devastador ocurrido por la noche en Antalya, una famosa ciudad turística turca, provocó una grave tragedia que terminó en muerte. El desastre natural, que ocurrió en una obra de construcción en el distrito de Kepez, causó una destrucción masiva y cobró la vida de cuatro personas, mientras que otra resultó herida.

Las autoridades competentes han abierto una causa penal sobre el incidente y los responsables sospechosos de no cumplir con las normas de seguridad han sido detenidos de inmediato.

Cómo ocurrió la tragedia: una grúa de 40 metros y contenedores destrozados

El incidente ocurrió el 26 de octubre de 2026, alrededor de las 23:00 horas:

  • Un tornado repentino: El torbellino, que apareció durante las fuertes y persistentes lluvias en la zona, azotó directamente el sitio de construcción;

  • Fuerza destructiva: Bajo la presión de los vientos aterradores, dos contenedores donde residían temporalmente los trabajadores fueron completamente destrozados;

  • Caída de una grúa de 40 metros: El tornado también derribó una enorme grúa torre de 40 metros instalada en el lugar, complicando aún más la situación.

Víctimas y heridos: Un partido de fútbol que terminó en tragedia

En el momento del desastre natural, los trabajadores se encontraban en sus habitaciones:

  • Fallecidos: Cuatro trabajadores que estaban dentro del contenedor fallecieron en el lugar debido a las graves heridas. Se determinó que 3 de las víctimas eran ciudadanos de Siria y 1 de Turquía;

  • Muerte en un momento de descuido: Se supo que, en el momento de la tragedia, los trabajadores estaban viendo el derbi de Estambul, el partido entre Galatasaray y Fenerbahçe, dentro del contenedor;

  • Herido: Otro trabajador sufrió heridas leves, fue hospitalizado y está recibiendo la atención médica necesaria.

Investigación de la fiscalía: 4 responsables detenidos

Tras el terrible suceso, los organismos de control comenzaron a tomar medidas drásticas:

  • Caso penal e investigación: La Fiscalía de la República de Antalya inició una investigación a gran escala sobre la violación de las normas de seguridad en la construcción y la protección laboral;

  • Detenciones: Como parte de la investigación, un total de 4 personas, incluido el director de la empresa constructora y los responsables del sitio, fueron detenidas;

  • Cuestión de responsabilidad: Los expertos están realizando una inspección técnica para determinar si las estructuras de construcción y los edificios temporales cumplían con los requisitos de seguridad en condiciones de alto riesgo meteorológico.

Detalles del tornado y la tragedia en Antalya

Indicador

Estado y detalles

Lugar del incidente

Turquía, ciudad de Antalya, obra de construcción en el distrito de Kepez

Fecha

26 de octubre de 2026, aproximadamente a las 23:00

Tipo de desastre natural

Tornado provocado por fuertes lluvias

Daños causados

2 contenedores de trabajadores destruidos, una grúa torre de 40 metros colapsó

Víctimas

4 personas fallecidas (3 ciudadanos sirios, 1 ciudadano turco)

Heridos

1 persona con heridas leves

Medidas tomadas

La fiscalía inició una investigación; el director de la empresa constructora y los responsables (4 personas) fueron detenidos

AntalyaKepezTornadoDesastre naturalTurquía
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Naufragio en el estrecho de Ormuz: miles de iPhone y perfumes flotan en el aguaNaufragio en el estrecho de Ormuz: miles de iPhone y perfumes flotan en el agua15 octubre 23:01Desastre aterrador en la frontera: cientos de turistas desaparecidos en Nepal y China (video)Desastre aterrador en la frontera: cientos de turistas desaparecidos en Nepal y China (video)27 agosto 21:07Terremoto devastador en Colombia: 132 muertos, se declara la catástrofe nacionalTerremoto devastador en Colombia: 132 muertos, se declara la catástrofe nacional11 agosto 08:04Tormenta devastadora en EE. UU.: 700 vuelos cancelados y miles de hogares a oscuras (video)Tormenta devastadora en EE. UU.: 700 vuelos cancelados y miles de hogares a oscuras (video)28 septiembre 09:18«¡Un avión Cessna se estrelló en un jardín privado!»: Trágico accidente en Tartaristán«¡Un avión Cessna se estrelló en un jardín privado!»: Trágico accidente en Tartaristán13 septiembre 00:48Tragedia en Nepal: 270 muertos y más de 500 extranjeros desaparecidosTragedia en Nepal: 270 muertos y más de 500 extranjeros desaparecidos27 agosto 19:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos