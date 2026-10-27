Desastre natural en Antalya: una grúa de 40 metros y contenedores colapsan, 4 trabajadores fallecidos

Un tornado violento y devastador ocurrido por la noche en Antalya, una famosa ciudad turística turca, provocó una grave tragedia que terminó en muerte. El desastre natural, que ocurrió en una obra de construcción en el distrito de Kepez, causó una destrucción masiva y cobró la vida de cuatro personas, mientras que otra resultó herida.

Las autoridades competentes han abierto una causa penal sobre el incidente y los responsables sospechosos de no cumplir con las normas de seguridad han sido detenidos de inmediato.

Cómo ocurrió la tragedia: una grúa de 40 metros y contenedores destrozados

El incidente ocurrió el 26 de octubre de 2026, alrededor de las 23:00 horas:

Un tornado repentino: El torbellino, que apareció durante las fuertes y persistentes lluvias en la zona, azotó directamente el sitio de construcción;

Fuerza destructiva: Bajo la presión de los vientos aterradores, dos contenedores donde residían temporalmente los trabajadores fueron completamente destrozados;

Caída de una grúa de 40 metros: El tornado también derribó una enorme grúa torre de 40 metros instalada en el lugar, complicando aún más la situación.

Víctimas y heridos: Un partido de fútbol que terminó en tragedia

En el momento del desastre natural, los trabajadores se encontraban en sus habitaciones:

Fallecidos: Cuatro trabajadores que estaban dentro del contenedor fallecieron en el lugar debido a las graves heridas. Se determinó que 3 de las víctimas eran ciudadanos de Siria y 1 de Turquía;

Muerte en un momento de descuido: Se supo que, en el momento de la tragedia, los trabajadores estaban viendo el derbi de Estambul, el partido entre Galatasaray y Fenerbahçe, dentro del contenedor;

Herido: Otro trabajador sufrió heridas leves, fue hospitalizado y está recibiendo la atención médica necesaria.

Investigación de la fiscalía: 4 responsables detenidos

Tras el terrible suceso, los organismos de control comenzaron a tomar medidas drásticas:

Caso penal e investigación: La Fiscalía de la República de Antalya inició una investigación a gran escala sobre la violación de las normas de seguridad en la construcción y la protección laboral;

Detenciones: Como parte de la investigación, un total de 4 personas, incluido el director de la empresa constructora y los responsables del sitio, fueron detenidas;

Cuestión de responsabilidad: Los expertos están realizando una inspección técnica para determinar si las estructuras de construcción y los edificios temporales cumplían con los requisitos de seguridad en condiciones de alto riesgo meteorológico.

Detalles del tornado y la tragedia en Antalya