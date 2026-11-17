Manchester Cityy su principal máquina de goles, Erling Haaland, podrían separar sus caminos el próximo verano. Han surgido informes de que el club inglés está dispuesto a considerar ofertas por el traspaso del delantero noruego. Lo más interesante es que entre sus posibles compradores se encuentran gigantes como el Real Madrid, el FC Barcelona, el PSG y el Liverpool.

¿Cuánto pide el City por Haaland?

Según la información publicada por El Nacional, Manchester Cityestá considerando la posibilidad de la salida de Haaland debido a los problemas financieros que rodean al club y a las incertidumbres sobre el futuro.

La fuente señala que los «Citizens» planean vender al delantero de 26 años por al menos 175 millones de euros. Si este traspaso se concreta, podría convertirse en una de las operaciones más grandes en la historia del fútbol.

Por ahora, esta información no ha sido confirmada oficialmente. Tampoco se ha comunicado que el Manchester City haya tomado una decisión definitiva sobre la venta del jugador.

Real Madrid, FC Barcelona y PSG están a la espera

La lista de clubes interesados en Haaland es impresionante. Según El Nacional, los siguientes equipos desean incorporar al delantero noruego:

Real Madrid;

FC Barcelona;

PSG;

Liverpool.

Sin embargo, el contrato actual del jugador, que se extiende hasta 2034, hace que el posible traspaso sea bastante complejo. Por ello, podría ser necesario pagar una cláusula de rescisión muy elevada.

Haaland sigue marcando goles

Las estadísticas de Erling Haaland demuestran lo importante que es para el Manchester City. Esta temporada, el delantero noruego ha disputado 14 partidos en todas las competiciones y ha marcado 14 goles.

Vender a un jugador con tal eficacia sería, naturalmente, una decisión seria para el City.

Por ahora, el futuro de Haaland sigue siendo incierto. Si realmente se fija un precio de 175 millones de euros, podríamos presenciar una de las mayores batallas de mercado en la próxima ventana de fichajes de verano. Pero por el momento, esto no es una decisión oficial, sino una información difundida por El Nacional.