En la provincia china de Guizhou, un video que muestra a dos niños caminando sin medidas de seguridad por la azotea de un edificio residencial de 32 pisos se ha vuelto viral. Las imágenes han causado gran preocupación en las redes sociales.

En el video se observa a los niños moviéndose libremente por el borde de la azotea, sin ningún equipo de protección contra caídas. Lo más alarmante es que permanecieron mucho tiempo en este lugar, poniendo en grave riesgo sus vidas.

Según los informes, los niños estuvieron en la azotea durante unos 20 minutos. Después, bajaron sin ayuda y llegaron a la planta baja utilizando el ascensor.

Afortunadamente, nadie resultó herido en el incidente. Sin embargo, el suceso ha demostrado una vez más lo peligroso que es que los niños accedan a las azoteas de edificios altos sin supervisión.