El presidente estadounidense Donald Trump dio una respuesta inesperada a una pregunta sobre la posibilidad de que drones iraníes lo tomaran personalmente como objetivo. Mientras hablaba con periodistas en la Casa Blanca, en lugar de preocuparse por su propia seguridad, el presidente le dijo al reportero: «Si me atacan, tú también desaparecerás. Ten cuidado».

Estos comentarios de Trump se produjeron el 16 de noviembre en el césped sur de la Casa Blanca, durante un encuentro con periodistas antes de partir hacia un viaje a Filipinas y China. La respuesta tajante y algo irónica del presidente despertó gran interés en el contexto de las noticias sobre amenazas de seguridad relacionadas con Irán.

¿Qué le preguntó el periodista a Trump?

El periodista le preguntó al presidente si le preocupaba que drones iraníes pudieran tomarlo personalmente como objetivo.

Trump cambió el enfoque de la pregunta y respondió directamente al periodista:

«Me preocupo por ti. Porque si me atacan, tú también desaparecerás. Ten cuidado».

Esta conversación tuvo lugar durante una breve rueda de prensa frente a la Casa Blanca, antes de que el presidente subiera al helicóptero. Al responder a las preguntas de los periodistas, Trump reaccionó de esta manera a la situación con Irán y a las preguntas sobre su propia seguridad.