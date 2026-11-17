Respuesta cortante de Trump a un periodista: «¡Si me atacan, tú también desaparecerás!»
El presidente estadounidense Donald Trump dio una respuesta inesperada a una pregunta sobre la posibilidad de que drones iraníes lo tomaran personalmente como objetivo. Mientras hablaba con periodistas en la Casa Blanca, en lugar de preocuparse por su propia seguridad, el presidente le dijo al reportero: «Si me atacan, tú también desaparecerás. Ten cuidado».
Estos comentarios de Trump se produjeron el 16 de noviembre en el césped sur de la Casa Blanca, durante un encuentro con periodistas antes de partir hacia un viaje a Filipinas y China. La respuesta tajante y algo irónica del presidente despertó gran interés en el contexto de las noticias sobre amenazas de seguridad relacionadas con Irán.
¿Qué le preguntó el periodista a Trump?
El periodista le preguntó al presidente si le preocupaba que drones iraníes pudieran tomarlo personalmente como objetivo.
Trump cambió el enfoque de la pregunta y respondió directamente al periodista:
«Me preocupo por ti. Porque si me atacan, tú también desaparecerás. Ten cuidado».
Esta conversación tuvo lugar durante una breve rueda de prensa frente a la Casa Blanca, antes de que el presidente subiera al helicóptero. Al responder a las preguntas de los periodistas, Trump reaccionó de esta manera a la situación con Irán y a las preguntas sobre su propia seguridad.
¿Qué noticias han circulado sobre un plan de asesinato contra Trump?
Recientemente, han surgido informes de que los servicios de inteligencia de EE. UU. e Israel han compartido información sobre posibles planes de ataque iraníes contra altos funcionarios estadounidenses.
Algunos medios informaron que el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, advirtió a la CIA sobre la posibilidad de que Irán intentara asesinar a Donald Trump y a otros altos funcionarios estadounidenses utilizando drones.
Una investigación previa de la agencia Reuters también informó que Israel había advertido repetidamente a EE. UU. sobre posibles planes de asesinato iraníes contra Trump. Sin embargo, se señaló que la inteligencia estadounidense no pudo confirmar estos datos de forma independiente.
Por lo tanto, no es correcto interpretar estos informes como planes de ataque confirmados. La existencia de una advertencia de inteligencia no significa que el ataque sea inevitable.
¿Por qué el riesgo relacionado con los drones iraníes ha vuelto a la agenda?
La declaración de Trump se produce en un momento de tensión en Oriente Medio y de creciente confrontación entre Irán y Estados Unidos.
Los informes del 16 de noviembre también mencionaron que Irán intentó atacar instalaciones militares estadounidenses en Baréin con drones. Las autoridades de Baréin informaron que los drones fueron interceptados.
Incidentes como este aumentan la preocupación por la seguridad de las instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses en la región. Al mismo tiempo, los funcionarios estadounidenses continúan evaluando las amenazas potenciales y tomando medidas contra ellas.
¿Son los comentarios de Trump una broma o una advertencia seria?
En la respuesta del presidente se nota un humor negro y un tono de advertencia severa. Aunque le recomendó al periodista pensar en su propia seguridad, esta declaración no puede tomarse como una confirmación de que exista un plan de ataque concreto por parte de Irán.
Además, la respuesta de Trump no revela toda la información sobre su seguridad personal. Esta forma de reaccionar ante una pregunta sobre el riesgo de un ataque contra su persona ha generado un nuevo tema de debate en el ámbito político y mediático.
Hasta ahora, no hay información confirmada oficialmente sobre un plan de asesinato específico contra Trump mediante drones. Sin embargo, las tensiones entre EE. UU. e Irán, las advertencias de inteligencia y los incidentes militares en la región muestran que los asuntos de seguridad de alto nivel siguen siendo una prioridad en Washington.
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