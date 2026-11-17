Una tragedia que ha conmocionado al mundo del deporte ocurrió en Majachkalá, capital de Daguestán, Rusia. El medallista de bronce del campeonato de sambo de Rusia, de 31 años, Vatsilov Davudov falleció tras un ataque armado perpetrado por desconocidos. Según los canales de Telegram «Izvestia» y «112», el atleta recibió una herida de bala mortal en la cabeza.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

La tragedia tuvo lugar cerca del salón de banquetes «Marrakech» en Majachkalá. Mientras Vatsilov Davudov salía del edificio tras asistir a un evento, personas desconocidas abrieron fuego contra él.

Acciones de los atacantes: Según la información preliminar, los disparos se realizaron desde un coche negro de la marca Toyota Camry Una de las balas alcanzó al atleta en la cabeza.

Intento de traslado al hospital: Tras el ataque, los criminales huyeron del lugar. Los testigos intentaron llevar de urgencia al atleta herido a un centro médico en su propio vehículo, pero falleció en el camino antes de llegar al hospital.

La policía ha declarado el plan especial «Perejvat» en la ciudad para capturar a los sospechosos. El Comité de Investigación de Rusia ha abierto un caso penal bajo el artículo 105, parte 1 del Código Penal («Asesinato»). Según los medios, es posible que antes del ataque hubiera surgido un conflicto verbal entre el atleta y residentes locales. Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la detención de los sospechosos.

Detalles del incidente Información Víctima Vatsilov Davudov (31 años, sambista y judoka) Lugar del suceso Ciudad de Majachkalá, cerca del salón de banquetes «Marrakech» Tipo de herida Herida de bala en la cabeza Medida legal Caso abierto bajo el artículo 105 del Código Penal («Asesinato»)

¿Qué clase de atleta era Vatsilov Davudov?

El fallecido Vatsilov Davudov era uno de los luchadores reconocidos que logró grandes éxitos en el mundo del deporte. Nació el 29 de marzo de 1995 en el pueblo de Gindob, en el distrito de Tlyarata, Daguestán. En 2009 se mudó a Majachkalá y comenzó a practicar judo y sambo seriamente por iniciativa de su hermano Najibula. Fue entrenado por el entrenador emérito de Rusia, Shamil Aliyev.

Los resultados más destacados de la carrera del atleta:

2015: Medalla de bronce en el campeonato de judo de Rusia para menores de 23 años.

Copa de Europa: Ganador de la prestigiosa competición celebrada en Oremburgo, donde derrotó a Rustam Amirmetov en la final.

Logros regionales y nacionales: Campeón de sambo del Distrito Federal del Cáucaso Norte en 2020 y campeón de judo de Daguestán en peso pesado en 2022.

Campeonato de Rusia: En 2023, en el campeonato de sambo de Rusia celebrado en Perm, obtuvo la medalla de bronce en la categoría de más de 98 kg. También representó a Rusia en escenarios internacionales.

Últimos logros: Medalla de bronce en la Copa de Rusia en Tiumén en 2024, y tercer lugar en el torneo panruso en memoria de Magomed Parchiev en Nazrán en mayo de 2025.

¿Qué otras medidas estrictas cree que deberían tomar las fuerzas del orden para evitar que atletas famosos pierdan la vida de forma tan trágica? ¡Deje su opinión en los comentarios!