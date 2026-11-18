Han pasado casi 20 años desde que el destino los separó. Pero después de tanto tiempo, Emina Sari, de 93 años, y Mehmet Sari, de 92, tomaron una decisión: decidieron unir sus vidas nuevamente en matrimonio. Esta ceremonia, celebrada en Turquía, recordó no solo la edad de la pareja, sino también que es posible abrir un nuevo capítulo en la vida sin importar cuántos años hayan pasado.

Se eligieron de nuevo después de 20 años

Emina y Mehmet Sari, residentes del distrito de Ünye en la provincia de Ordu, Turquía, se divorciaron oficialmente hace unos 20 años. La pareja, padres de cinco hijos, decidió volver a formar una familia después de muchos años.

Acudieron a la municipalidad de Ünye con el deseo de volver a casarse. Tras ello, las autoridades locales iniciaron los preparativos necesarios para formalizar la unión.

La ceremonia fue oficiada por el alcalde

El 16 de noviembre de 2026, Emina, de 93 años, y Mehmet Sari, de 92, se casaron una vez más en una ceremonia organizada en el patio del palacio de bodas de la municipalidad de Ünye.

Su matrimonio fue registrado oficialmente por el alcalde del distrito de Ünye, Hüseyin Tavlı. El gobernador del distrito, Kemal Yıldız, y la jefa del barrio de Çatak, Havva Çetinkaya, participaron como testigos de la boda.

La ceremonia se llevó a cabo con la presencia de los seres queridos de la pareja y los invitados. Tras la boda, se tomaron fotografías conmemorativas juntos.

Nunca es tarde para abrir un nuevo capítulo en la vida

La historia de la pareja, que decidió casarse a los 93 y 92 años, despertó gran interés en las redes sociales y los medios de comunicación locales.

No se dieron detalles sobre las razones de su divorcio ni sobre qué los motivó a acercarse de nuevo tras tantos años. Sin embargo, el hecho de que hayan elegido volver a ser una familia tras 20 años de separación es el aspecto más notable de la historia.

A veces, la vida lleva a las personas por caminos distintos. Pero esto no significa que todas las puertas estén cerradas. La decisión de esta pareja de ancianos en Turquía demuestra que ni la edad ni los años transcurridos son un obstáculo para un nuevo comienzo.