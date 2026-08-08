Las palabras de un pasajero provocan la evacuación de todo un avión

En Estados Unidos, se produjo una emergencia a bordo de un avión de pasajeros debido a una sola frase pronunciada por un viajero. Como resultado, todos los pasajeros fueron evacuados del avión como medida de precaución. Así lo informó CBS News Detroit .

Según se informó, el 6 de agosto, el vuelo 1958 de la aerolínea Frontier Airlines , que tenía previsto viajar de Houston a Detroit, se preparaba para despegar del Aeropuerto Intercontinental George Bush cuando uno de los pasajeros hizo verbalmente una amenaza de bomba.

Tras ello, y de acuerdo con las normas de seguridad, todos los pasajeros del avión fueron desembarcados de inmediato. Después del incidente, las fuerzas del orden locales y federales inspeccionaron minuciosamente la aeronave.

La aerolínea informó que durante la inspección no se encontró ningún objeto sospechoso que representara un peligro. Posteriormente, los pasajeros fueron reubicados en otro vuelo.

Las autoridades confirmaron que una persona fue detenida en relación con el incidente. La investigación continúa en estos momentos.