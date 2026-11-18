La selección de Noruega remontó una desventaja de dos goles para ganar 3-2 contra Dinamarca. El gol decisivo llegó en el tiempo de descuento. Erling Haaland calificó el 2026 como uno de los periodos más brillantes de su carrera tras esta victoria de carácter.

« ¡Qué placer ser noruego! »

En el partido de la Liga de Naciones, los noruegos perdían 0-2. Sin embargo, el equipo no se rindió: empató el marcador y se llevó la victoria en los últimos minutos.

Tras el encuentro, Haaland no ocultó sus emociones.

«Ha sido uno de los mejores años futbolísticos que he vivido. ¡Qué placer ser noruego! Antes del partido, Ståle Solbakken dijo: “Terminemos este increíble año de fútbol por todo lo alto”. En la segunda parte, fuimos totalmente superiores», declaró el delantero.

Ni una desventaja de dos goles pudo detener a los noruegos

Dinamarca tomó una ventaja cómoda desde los primeros minutos. Pero en la segunda mitad, Noruega tomó la iniciativa, anotó goles consecutivos y selló la victoria al final del encuentro.

Este resultado demostró no solo el potencial ofensivo del equipo, sino también su capacidad para creer en sus fuerzas en situaciones difíciles.

¡Noruega está en cuartos de final!

La victoria sobre Dinamarca permitió a Noruega asegurar el segundo puesto del grupo y clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Para Haaland, este año será recordado por los éxitos con la selección. Sus palabras reflejan que los noruegos están satisfechos con los resultados y quieren mantener este espíritu en la siguiente fase.