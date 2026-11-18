¿Qué ha hecho de José Mourinho uno de los entrenadores más exitosos del mundo del fútbol? Al responder a esta pregunta, el técnico portugués mencionó no solo el talento o el trabajo, sino también el aspecto difícil de la profesión de entrenador que muchos pasan por alto. Según él, para lograr grandes resultados, son fundamentales el talento, la preparación constante y la capacidad de no mostrar las debilidades propias a los demás.

Mourinho enumera los factores clave de su éxito

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, habló sobre el secreto de su exitosa carrera en una entrevista con el diario Marca.

«Es una combinación de varios factores. Nací con cierto talento y siempre estuve preparado para el siguiente paso. Todo se desarrolló gradualmente de una manera favorable para mí», declaró el técnico portugués.

Mourinho destaca que el éxito no llega por casualidad. Una persona debe comprender sus capacidades, estar lista para los desafíos venideros y aspirar a nuevas etapas a lo largo de su carrera.

«Un entrenador siempre está solo»

Uno de los puntos más destacados de la respuesta de Mourinho fueron sus reflexiones sobre la carga mental de la profesión de entrenador.

Él explica que un entrenador puede estar rodeado de muchas personas, como jugadores, asistentes, analistas y la directiva del club. Pero al momento de tomar las decisiones más importantes y asumir la responsabilidad de los resultados, a menudo se encuentra solo.

«A pesar de estar rodeados de muchas personas, el entrenador siempre está solo, y eso es difícil. Hay que saber ocultar las debilidades propias», subrayó Mourinho.

Esta reflexión muestra cuán importante es la estabilidad mental, además del conocimiento táctico, en su visión del fútbol. Porque el entrenador siente las consecuencias de cada decisión, es criticado ante la derrota y debe mantener la confianza dentro del equipo.

¿Qué resultados está obteniendo Mourinho desde su regreso al Real Madrid?

El técnico portugués regresó al club madrileño en el verano de 2026. Este es su segundo ciclo en el Real Madrid. Ya dirigió a los madrileños entre 2010 y 2013, ganando el campeonato de España, la Copa y la Supercopa con el equipo.

En la temporada actual, tras 12 jornadas de La Liga, el Real Madrid ocupa el segundo lugar en la tabla con 30 puntos. Los madrileños recibirán al Celta en el próximo encuentro. El partido está programado para el 22 de noviembre a las 01:00, hora de Taskent.

Las últimas reflexiones de Mourinho revelaron un aspecto importante de su filosofía como entrenador: conocer el fútbol no es suficiente para dirigir a un gran equipo. Este camino requiere talento, preparación anticipada, determinación y la capacidad de mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles.