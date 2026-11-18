El artista italiano Eduardo Castaldo ha reflejado a través del arte las consecuencias de la guerra en la Franja de Gaza, especialmente el sufrimiento de madres y niños. Su obra, que revela la realidad en Palestina bajo una imagen sagrada de la Virgen María y Jesús, se ha vuelto viral en redes sociales, según informó Al Jazeera.

La obra, titulada «Holy Mothers of Gaza» (Santas madres de Gaza), fue expuesta en la histórica capilla Pappacoda de Nápoles. Inicialmente, se observa la imagen de la Virgen María abrazando al niño Jesús. Sin embargo, al rasgar parte de la imagen, aparece debajo una fotografía real tomada en Gaza, donde una madre palestina abraza a su hijo entre los escombros.

Esta fotografía fue capturada por el fotoperiodista palestino Omar Al-Qatta. Al combinar ambas imágenes, el artista destaca el amor materno, el deseo de proteger a los hijos y el difícil destino de las madres en tiempos de guerra.

Eduardo Castaldo trabajó como fotoperiodista en Oriente Medio durante casi ocho años. Posteriormente, comenzó a combinar la fotografía documental con el arte callejero y las instalaciones artísticas.

Para el artista, rasgar la imagen sagrada es un acto simbólico que expresa tristeza y llama a la compasión. A través de este proyecto, el autor insta a no olvidar la difícil situación de las mujeres y los niños en Gaza.