Se informa que algunos peregrinos uzbekos que realizan la Umrah consideran que los granos esparcidos para las aves en La Meca y Medina son un remedio para la infertilidad. Estas creencias generan dudas: ¿ayudan realmente estos granos a concebir?

Es importante señalar que no hay base religiosa ni médica para tal creencia. Los hijos son un don de Dios, y las familias con dificultades deben combinar la oración con la asistencia médica.

¿Tienen los granos para aves alguna relación con la infertilidad?

Circula la idea de que recoger estos granos favorece la fertilidad. Sin embargo, no hay evidencia científica de que esta práctica trate la infertilidad o ayude al embarazo.

Tampoco es correcto presentar esta creencia como una práctica islámica. Que La Meca y Medina sean ciudades sagradas no implica que cualquier objeto en ellas tenga propiedades curativas especiales.

La oración y el tratamiento médico no son contradictorios

Los hijos son un don de Dios. Es natural que quienes desean tener descendencia recen, adoren y busquen la ayuda del Creador.

Sin embargo, ante dificultades, es crucial consultar a un médico calificado para identificar las causas. El problema no depende solo de la mujer, sino que puede estar relacionado con la salud del hombre.

Por ello, no se debe ver el problema como una vergüenza, sino realizar los exámenes médicos necesarios. Creer en supersticiones y retrasar el tratamiento puede hacer perder un tiempo valioso.

Precaución con las creencias durante la Umrah

El Hajj y la Umrah son peregrinaciones sagradas. Su objetivo principal es la adoración, la oración, la purificación espiritual y el acercamiento a Dios.

Se debe evitar difundir creencias infundadas en lugares sagrados. Los peregrinos deben verificar en fuentes confiables si una práctica tiene fundamento religioso.

Lo más importante es no perder la esperanza: recen, sean pacientes y busquen ayuda médica. La fe debe basarse en conocimientos religiosos sólidos, no en supersticiones.