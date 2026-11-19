A medida que la era de Lionel Messi en la selección argentina se acerca a su fin, aumentan las preguntas sobre quién ocupará su lugar. Curiosamente, Celia María Cuccittini, madre de la leyenda del fútbol, ha expresado su elección. En su opinión, el centrocampista del Como, Nico Paz, podría suceder a su hijo en el equipo nacional en el futuro.

Según informa el medio All About Argentina, citando a Radio La Red, Paz se sintió profundamente conmovido cuando Celia le expresó estas palabras.

La madre de Messi expresó su confianza en el joven jugador

Nico Paz, de 22 años, es considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol argentino. Nacido en las Islas Canarias, también tenía la opción de jugar para la selección de España. Sin embargo, eligió representar a Argentina a nivel internacional.

Paz ha jugado anteriormente en las selecciones sub-20 y sub-23 de Argentina. Debutó con la selección absoluta el 15 de octubre de 2024, durante las eliminatorias para la Copa Mundial 2026 contra Bolivia.

En aquel encuentro, que terminó con un marcador de 6-0, Nico Paz dio una asistencia a Messi, quien anotó un triplete.

Messi se despidió de la selección

39 años Lionel Messi El 7 de octubre disputó su partido de despedida con la selección argentina. En el encuentro contra Benín, que finalizó 3-0, marcó un gol y dio dos asistencias.

Ocupar el lugar de Messi es una responsabilidad enorme para cualquier futbolista. La confianza depositada por Celia Cuccittini en Nico podría ser un gran estímulo para el joven centrocampista.

Sin embargo, los elogios no bastan para ser el verdadero sucesor de Messi. Nico Paz deberá validar esta confianza con su juego en el campo, sus resultados y su constancia en la selección nacional.