Arabia Saudita lanza una visa de Omra de entradas múltiples de 1 año

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Arabia Saudita lanza una visa de Omra de entradas múltiples de 1 año

El Ministerio de Hajj y Omra de Arabia Saudita ha anunciado una nueva visa de Omra de entradas múltiples, válida por 365 días (1 año) a partir de la fecha de emisión, para facilitar los viajes de los peregrinos. Esta visa permite a sus titulares permanecer en el Reino hasta 90 días en total durante el año y realizar múltiples entradas y salidas.

Zamin.uz presenta las normas, condiciones de uso y oportunidades creadas para los peregrinos uzbekos con respecto a esta nueva visa.

¿Cómo se calcula el periodo de 90 días?

La nueva visa de entradas múltiples está establecida con un periodo de estancia de 90 días calculado de forma acumulativa. Esto significa que:

  • Cada vez que el peregrino visita Arabia Saudita, el número de días pasados allí se descuenta del límite total de 90 días.

  • Hasta que se agote el límite, el peregrino puede entrar y salir del Reino varias veces durante el año.

Ministerio de Hajj y Omra: «Esta visa aumenta la flexibilidad en la planificación de viajes y apoya la integración de servicios digitales y prácticos durante toda la estancia del peregrino».

3 condiciones principales para usar la visa

Para utilizar el nuevo sistema de visa, se requiere que los peregrinos cumplan estrictamente con las siguientes reglas:

  1. Compra de un paquete de servicios: Antes de cada visita, se debe comprar un paquete de servicios de un proveedor oficialmente aprobado en la plataforma «Nusuk». La duración del paquete no debe exceder el número de días restantes en la visa.

  2. Obtención de autorización a través de «Nusuk»: La entrada a Arabia Saudita solo se permite después de obtener una autorización oficial de Omra a través de la aplicación «Nusuk» antes de la llegada del peregrino.

  3. Desactivación y reactivación temporal de la visa: La visa de un año se desactiva temporalmente cada vez que el peregrino sale de Arabia Saudita. La visa se reactiva automáticamente una vez que el peregrino cumple con las condiciones anteriores y obtiene una nueva autorización de Omra.

Ficha informativa sobre la nueva visa de Omra

Indicador

Detalles

Validez

365 días (1 año)

Estancia máxima

90 días en total (acumulativos)

Periodo de exclusión

Durante la temporada del Hajj (durante 2 semanas) no válida

Precio de la visa

Aún no comunicado por las autoridades saudíes

Plataforma oficial

Aplicación móvil y sitio web «Nusuk»

Oportunidades disponibles para losuzbekos

Para información, Arabia Saudita lanzó la posibilidad de obtener una visa en línea (e-Visa) para los ciudadanos de Uzbekistán y Asia Centraldesde el 6 de agosto de 2023.

Actualmente, los uzbekos pueden obtener de forma independiente visas de turismo y de Omra en línea para viajar a Arabia Saudita.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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