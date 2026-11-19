El avión de carga no tripulado más grande del mundo realiza su primer vuelo: Detalles
Presentado como el avión de carga no tripulado más grande del mundo, el W5000 ha completado con éxito su primer vuelo de prueba. Naked Science informa que las pruebas se llevaron a cabo el 14 de noviembre en la región de Mongolia Interior, al norte del país. El proyecto fue desarrollado por la empresa aeronáutica china Air White Whale y marca un nuevo hito en la aviación de carga autónoma.
¿Cómo fue el vuelo de prueba y cuáles son sus indicadores técnicos?
Durante la prueba, el W5000 despegó tras recorrer aproximadamente 600 metros en la pista. La aeronave alcanzó una altitud de 2000 metros y voló durante casi 30 minutos antes de aterrizar con éxito en el punto designado.
Durante el proceso de vuelo, los expertos probaron los sistemas técnicos y electrónicos críticos de la aeronave:
Control autónomo y comunicación: Se verificó el sistema de vuelo independiente, los canales de transmisión de datos y la coordinación con los dispositivos de control en tierra.
Motor y electrónica: Se evaluó la estabilidad operativa del motor turbohélice de diseño chino, los sistemas de control de vuelo y los equipos electrónicos.
Construcción ligera y resistente: Aproximadamente el 65 % de la estructura del avión está fabricada con materiales compuestos de fibra de carbono, lo que permite reducir el peso manteniendo la resistencia y aumentando la capacidad de carga útil.
Indicadores técnicos y operativos
Parámetros
Carga útil y distancia
Transporte de hasta 5 toneladas de carga hasta 2600 kilómetros
Volumen de la bodega de carga
65 metros cúbicos
Capacidad de pasajeros y distancia
19 pasajeros, hasta 400 kilómetros por vuelo
Eficiencia económica
Hasta un 60 % más barato que aviones similares pilotados por humanos
Reducción de costos y áreas de aplicación
El W5000 no requiere pilotos a bordo; la aeronave vuela en modo autónomo, mientras que los expertos en tierra monitorean y coordinan su estado y trayectoria. Según las estimaciones de los desarrolladores, el costo de transportar una tonelada de carga por un kilómetro podría ser hasta un 60 % menor que en los aviones de carga tradicionales. Esto se debe a la ausencia de tripulación, el uso de materiales compuestos ligeros y la optimización del consumo de combustible.
En el futuro, este avión podría utilizarse para el transporte de carga interregional, la entrega de productos que requieren un régimen de temperatura específico y el transporte de suministros de emergencia en situaciones de desastre. Además, su capacidad de 5 toneladas es una solución práctica para rutas donde el uso de aviones de carga convencionales resulta económicamente costoso.
¿En qué medida cree que la implementación masiva de aviones de carga no tripulados transformará el mercado internacional de logística y transporte en los próximos años? ¡Deje su opinión en los comentarios!
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…