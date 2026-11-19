Presentado como el avión de carga no tripulado más grande del mundo, el W5000 ha completado con éxito su primer vuelo de prueba. Naked Science informa que las pruebas se llevaron a cabo el 14 de noviembre en la región de Mongolia Interior, al norte del país. El proyecto fue desarrollado por la empresa aeronáutica china Air White Whale y marca un nuevo hito en la aviación de carga autónoma.

¿Cómo fue el vuelo de prueba y cuáles son sus indicadores técnicos?

Durante la prueba, el W5000 despegó tras recorrer aproximadamente 600 metros en la pista. La aeronave alcanzó una altitud de 2000 metros y voló durante casi 30 minutos antes de aterrizar con éxito en el punto designado.

Durante el proceso de vuelo, los expertos probaron los sistemas técnicos y electrónicos críticos de la aeronave: