Una grave lesión en el campo termina en tragedia: ¿Qué se sabe sobre Abel Nunes?
El fútbol mundial enfrenta una pérdida dolorosa. Un miembro del equipo juvenil del club argentino Ezeiza el joven Abel Nunes falleció en el hospital tras sufrir una grave lesión en la cabeza durante un partido. Tras el accidente ocurrido el 12 de noviembre de 2026, los médicos lucharon durante tres días por salvar su vida, pero el joven talento falleció el 15 de noviembre.
¿Cómo ocurrió el accidente en el campo?
Según los informes, la tragedia ocurrió en la ciudad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, durante un partido del torneo juvenil de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) (AFA Juveniles C — quinta división). Algunos medios señalan que el jugador tenía 16 años, mientras que otras fuentes indican que tenía 18.
En una jugada intensa del partido, un potente disparo de un rival impactó en la cabeza de Abel Nunes. Debido a la fuerza del golpe, el jugador perdió el conocimiento inmediatamente y cayó al suelo.
Cronología de la tragedia
Detalles principales
Fecha y lugar de la lesión
12 de noviembre de 2026, José C. Paz (Provincia de Buenos Aires)
Competición y rival
Torneo AFA Juveniles C, partido contra Deportivo Muñiz
Atención médica y desenlace
Cirugía inmediata; fallecimiento el 15 de noviembre
Estado en el hospital y reacciones oficiales
Tras el incidente, el personal médico en el campo brindó los primeros auxilios a Nunes y lo trasladó de urgencia al hospital. A pesar de someterse a una cirugía compleja, la lesión resultó ser fatal y su fallecimiento fue confirmado oficialmente el domingo.
Ante esta dolorosa pérdida, la directiva del club Ezeiza y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, emitieron comunicados expresando sus condolencias a la familia, compañeros y seres queridos del jugador.
¿Qué medidas adicionales cree que deberían implementarse para proteger la cabeza de los jóvenes futbolistas y fortalecer el control médico en las categorías inferiores? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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