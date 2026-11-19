El fútbol mundial enfrenta una pérdida dolorosa. Un miembro del equipo juvenil del club argentino Ezeiza el joven Abel Nunes falleció en el hospital tras sufrir una grave lesión en la cabeza durante un partido. Tras el accidente ocurrido el 12 de noviembre de 2026, los médicos lucharon durante tres días por salvar su vida, pero el joven talento falleció el 15 de noviembre.

¿Cómo ocurrió el accidente en el campo?

Según los informes, la tragedia ocurrió en la ciudad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, durante un partido del torneo juvenil de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) (AFA Juveniles C — quinta división). Algunos medios señalan que el jugador tenía 16 años, mientras que otras fuentes indican que tenía 18.

En una jugada intensa del partido, un potente disparo de un rival impactó en la cabeza de Abel Nunes. Debido a la fuerza del golpe, el jugador perdió el conocimiento inmediatamente y cayó al suelo.